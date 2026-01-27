Geen premie voor zilver en brons op WK: broers Roodhooft onthullen waarom

Geen premie voor zilver en brons op WK: broers Roodhooft onthullen waarom
Foto: © photonews

Alpecin-Premier Tech heeft zowel bij de mannen als bij de vrouwen heel wat kandidaten voor het podium op het WK veldrijden. Toch zullen alleen de wereldkampioenen een premie krijgen.

Veel kanshebbers bij Alpecin-Premier Tech

Mathieu van der Poel is de topfavoriet bij de mannen, maar met onder meer Tibor Del Grosso en Niels Vandeputte heeft Alpecin-Premier Tech nog kanshebbers op een medaille. Bij de vrouwen zijn Puck Pieterse en Ceylin Alvarado dan kandidaten voor de regenboogtrui. 

Toch zal enkel wie wereldkampioen veldrijden wordt, met grote waarschijnlijkheid dus Mathieu van der Poel, een premie krijgen van de broers Roodhooft. Voor een zilveren en bronzen medaille wordt die niet voorzien. 

Enkel premie voor wereldkampioen veldrijden

En dat terwijl er voor sommige renners wel een premie wordt uitgereikt bij een podiumplaats in een wereldbekermanche of klassementscross. Op het WK is enkel de wereldtitel van belang voor de broers Roodhooft. 

"Ik vind dat logisch", zegt Christoph Roodhooft bij HLN. De ploeg zorgt er namelijk voor dat hun crossers een hele winter de beste begeleiding krijgen en zorgen er ook voor dat ze in topvorm aan de start van het WK staan. 


"We vinden het dan onnodig om hen extra te belonen wanneer ze die ideale voorbereiding omzetten in een WK-medaille." Als crossers hun WK-medaille willen verzilveren, moeten ze dat maar doen door na het WK extra startgeld te vragen. 

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Christoph Roodhooft

Meer nieuws

