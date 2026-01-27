Jonas Vingegaard zwaar gevallen op training? "Bloed op zijn gezicht"

Jonas Vingegaard zwaar gevallen op training? "Bloed op zijn gezicht"
Foto: © photonews

Is Jonas Vingegaard op training zwaar ten val gekomen? Dat beweren toch twee ooggetuigen op Strava, Visma-Lease a Bike heeft nog niet gereageerd.

De ploegstage van Visma-Lease a Bike in La Nucia liep vorige week af, maar Jonas Vingegaard bleef nog in Spanje en in de buurt van Malaga trainen. Op de sportapp Strava duiken berichten op dat de Deen zwaar ten val zou zijn gekomen op training. 

Kwam Vingegaard zwaar ten val op training?

"Jonas viel toen hij me achter zich probeerde te laten in de afdaling van de Fuente la Reina, en toen ik stopte om te vragen hoe het met hem ging, werd hij boos op me omdat ik hem achterna was gegaan", schrijft Pedro García Fernández op Strava.

"Hij ging in de afdaling hard om me achter zich te laten en belandde tegen de grond. Ik verdien hier mijn geld niet mee en ik ben maar een amateur zoals de meeste mensen, dus ik begrijp zijn boosheid als professional niet."

Werd Vingegaard onder druk gezet?

Op de post van Garcia Fernandez bevestigde een andere ooggetuige het verhaal. "Jullie kwamen me allebei tegen in het naar beneden reden. Toen ik bijna in de laatste bocht was, zag ik Jonas bij de vangrail staan, met bloedende wonden op twee plaatsen in z’n gezicht. Hij moet hard gevallen zijn."

Al klinkt er ook kritiek op Garcia Fernandez, die Vingegaard onder druk zou gezet hebben. "Ik vind dat renners zoals hij, de ruimte moeten krijgen en gerespecteerd moeten worden. Het lijkt erop dat hij zich onder druk gezet voelde en sneller naar beneden reed dan hij had moeten doen."

Lees ook... Visma-Lease a Bike reageert met stevige boodschap op valpartij Vingegaard

Visma-Lease a Bike heeft nog niet gereageerd op het bericht. Over zo'n drie weken zou Vingegaard aan zijn seizoen beginnen in de UAE Tour op 16 februari. Het is afwachten of dat zal lukken. 

