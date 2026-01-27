Mag België dromen van wereldtitel? Bondscoach spreekt duidelijke taal

Hoe klop je Mathieu van der Poel op het WK veldrijden? Belgisch bondscoach Angelo De Clercq legt zich niet vooraf al neer bij een wereldtitel van de Nederlander.

Twaalf op twaalf dit seizoen, zijn laatste 23 crossen gewonnen en 36 op 37. Mathieu van der Poel is aan een indrukwekkende reeks bezig in het veld. De Nederlander is dan ook torenhoog favoriet voor het WK veldrijden.

Mag België dromen van wereldtitel?

Toch geeft Belgisch bondscoach Angelo De Clercq zich vooraf nog niet gewonnen. "We zijn strijdvaardig en we geven de moed niet op om toch wereldkampioen te worden", zegt hij bij Sporza.

De Clercq rekent onder meer op Thibau Nys, die Van der Poel dit seizoen al enkele keren lang kon volgen. Maar het lijkt voor de Belgen een verhaal van David tegen Goliath te gaan worden in Hulst.

Strijden Belgen voor zilver en brons?

Zo sterk wil De Clercq het niet stellen. "Maar we weten dat het super moeilijk zal worden. Je moet hopen op een mindere dag van Mathieu, maar dat wens je niemand toe. We zien wel wat het brengt."



Voor de Belgen wordt het wellicht vooral strijden om het zilver en brons na Van der Poel. Met onder meer Thibau Nys en Niels Vandeputte hebben de Belgen twee troefkaarten, maar met Tibor Del Grosso ook een stevige concurrent.