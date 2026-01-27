Mag hij dromen van medaille op WK? Vandeputte is klaar en duidelijk

Niels Vandeputte lijkt net op tijd in vorm te zijn voor het WK in Hulst. Vorig seizoen won hij ook de Nederlandse cross, al ziet het parcours er nu wel anders uit.

Voor Niels Vandeputte begon 2026 nog met een twaalfde plaats in Mol, maar nadien viel hij zeven crossen op rij niet meer uit de top vijf. In Maasmechelen en Hoogerheide stond hij ook twee keer op het podium.

Hij lijkt net op tijd in vorm te zijn voor het WK veldrijden van zondag in Hulst. Nog nooit, ook niet in de jeugd, pakte Vandeputte al een medaille op een WK. Voor de nummer twee op de UCI-ranking lijkt dit jaar zijn kans te zijn.

Vandeputte over WK veldrijden

Winnen is nog altijd het doel van Vandeputte aan de start van een WK, maar hij beseft ook dat het met Van der Poel aan de start bijzonder moeilijk wordt. Hij is vooral tevreden dat het goed gesteld is met zijn vorm.

"Nu hoop ik met het rustige weekje dat volgt nog een procentje beter te worden om in mijn allerbeste conditie aan de start te staan van het WK", zegt Vandeputte bij Het Nieuwsblad. En Hulst ligt Vandeputte, hij won er vorig jaar.



Al was dat toen wel op een ander parcours. "Veel technische stukken zijn eruit en er zullen zeker wat minder bochten zijn, zodat het meer rechtdoor is." Er wordt deze week nog wat regen verwacht, waardoor het parcours wat technischer zal worden, Vandeputte kijkt er alvast naar uit.