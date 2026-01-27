Topvorm net voor het WK: Van der Poel verklapt zijn geheim

Topvorm net voor het WK: Van der Poel verklapt zijn geheim
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zijn twaalf crossen die hij dit seizoen reed, won Mathieu van der Poel allemaal. Toch voelt de Nederlander een duidelijk verschil met anderhalve maand geleden.

Op 14 december maakte Mathieu van der Poel zijn rentree in Namen. Pas in de laatste vijf minuten kon hij Nys, Vanthourenhout en Van der Haar definitief afschudden. Dat was in Hoogerheide wel anders. 

Van der Poel koos waar hij wegreed en bleef ook weg. De wereldkampioen hakte iedereen in de pan en won met 1'20" voorsprong op Del Grosso en Vandeputte. Net voor het WK is Van der Poel in topvorm. 

Waarom is Van der Poel nu in topvorm?

Hoe dat komt, is voor Van der Poel heel logisch. "Voor het crossseizoen heb ik me echt gefocust op duurtraining, pas de voorbije weken heb ik ook de intensiteit erin gebracht, met korte intervallen. En dat verschil voel je wel", zegt hij bij HLN. 

Voor Van der Poel voelde het ook een stuk beter aan in Hoogerheide dan in het begin van het seizoen. Hij voelde dat er kracht in zijn benen zat. En dan vindt hij het leuk om zijn rondetijden nagenoeg hetzelfde te houden. 

Kan iemand Van der Poel verrassen op het WK

Lees ook... Wat kunnen zijn concurrenten doen? Van der Poel geeft gouden raad voor het WK
Als Thibau Nys of Tibor Del Grosso al droomden van de wereldtitel, dan zullen ze de beste dag uit hun carrière nodig hebben om Van der Poel te kunnen kloppen. Al weet je op een WK natuurlijk nooit wat er kan gebeuren. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Het houdt niet op: ook Jay Vine krijgt slecht nieuws na botsing met kangoeroe

Het houdt niet op: ook Jay Vine krijgt slecht nieuws na botsing met kangoeroe

10:00
Wat kunnen zijn concurrenten doen? Van der Poel geeft gouden raad voor het WK

Wat kunnen zijn concurrenten doen? Van der Poel geeft gouden raad voor het WK

21:30
Visma-Lease a Bike reageert met stevige boodschap op valpartij Vingegaard

Visma-Lease a Bike reageert met stevige boodschap op valpartij Vingegaard

09:00
Mag hij dromen van medaille op WK? Vandeputte is klaar en duidelijk

Mag hij dromen van medaille op WK? Vandeputte is klaar en duidelijk

08:30
Jonas Vingegaard zwaar gevallen op training? "Bloed op zijn gezicht"

Jonas Vingegaard zwaar gevallen op training? "Bloed op zijn gezicht"

07:30
Mathieu van der Poel doet WK-droom van vier Belgen uiteen spatten

Mathieu van der Poel doet WK-droom van vier Belgen uiteen spatten

17:00
Fleur Moors toonde te weinig dit seizoen: Bart Wellens onthult haar grootste mankement

Fleur Moors toonde te weinig dit seizoen: Bart Wellens onthult haar grootste mankement

07:00
Nederlandse bondscoach pakt uit met stevige waarschuwing voor de Belgen

Nederlandse bondscoach pakt uit met stevige waarschuwing voor de Belgen

18:30
"Dramatisch": Sven Nys zag toch groot probleem bij Thibau Nys

"Dramatisch": Sven Nys zag toch groot probleem bij Thibau Nys

20:30
Geen achtste wereldtitel? Mathieu van der Poel ziet groot gevaar

Geen achtste wereldtitel? Mathieu van der Poel ziet groot gevaar

12:00
Nederland met sterke ploeg in mixed relay, deze zes Belgen komen aan de start

Nederland met sterke ploeg in mixed relay, deze zes Belgen komen aan de start

20:00
Moet Brand vrezen voor WK? Wellens ziet stevig probleem

Moet Brand vrezen voor WK? Wellens ziet stevig probleem

19:00
Mag hij dromen van wereldtitel? Trainer is zonneklaar over Thibau Nys

Mag hij dromen van wereldtitel? Trainer is zonneklaar over Thibau Nys

18:00
Stopt hij na het WK? Van der Poel laat zich uit over afscheid van de cross

Stopt hij na het WK? Van der Poel laat zich uit over afscheid van de cross

26/01
Zware tol voor Pogacar en co: kangoeroe zorgt voor nog meer ellende

Zware tol voor Pogacar en co: kangoeroe zorgt voor nog meer ellende

16:30
Thibau Nys op zijn best op het WK? Sven Nys onthult wat noodzakelijk is

Thibau Nys op zijn best op het WK? Sven Nys onthult wat noodzakelijk is

16:00
Rijdt hij de Omloop? Van der Poel onthult wanneer hij de knoop doorhakt

Rijdt hij de Omloop? Van der Poel onthult wanneer hij de knoop doorhakt

26/01
Had Van Aert wél Van der Poel kunnen stoppen? Ex-crosser twijfelt niet

Had Van Aert wél Van der Poel kunnen stoppen? Ex-crosser twijfelt niet

12:30
Bart Wellens zal afwezig zijn op WK veldrijden in Hulst door operatie

Bart Wellens zal afwezig zijn op WK veldrijden in Hulst door operatie

15:00
🎥 Fem van Empel laat van zich horen en geniet met volle teugen

🎥 Fem van Empel laat van zich horen en geniet met volle teugen

14:00
Mag Van Aert bandendruksysteem nog gebruiken? Failliet bedrijf komt zelf met antwoord

Mag Van Aert bandendruksysteem nog gebruiken? Failliet bedrijf komt zelf met antwoord

13:30
Wordt Pogacar bewust ontweken? Evenepoel en co stevig aangepakt

Wordt Pogacar bewust ontweken? Evenepoel en co stevig aangepakt

13:00
Komt WK van Brand in gevaar na forfait? Sven Nys is klaar en duidelijk

Komt WK van Brand in gevaar na forfait? Sven Nys is klaar en duidelijk

11:00
🎥 Evenepoel klaar voor debuut en zegt nog eens waarom hij transfer nodig had

🎥 Evenepoel klaar voor debuut en zegt nog eens waarom hij transfer nodig had

26/01
Kopecky eindelijk weer samen met Bossuyt en spreekt meteen groot doel uit

Kopecky eindelijk weer samen met Bossuyt en spreekt meteen groot doel uit

26/01
Van der Poel onthult het geheim achter zijn indrukwekkende bloedvorm

Van der Poel onthult het geheim achter zijn indrukwekkende bloedvorm

25/01
Nys verklaart waarom hij zo teleurgesteld is: "Wat koop je ermee?"

Nys verklaart waarom hij zo teleurgesteld is: "Wat koop je ermee?"

26/01
Sven Nys lacht hartelijk om de teleurgestelde reactie van Thibau: "Dat is typisch"

Sven Nys lacht hartelijk om de teleurgestelde reactie van Thibau: "Dat is typisch"

26/01
Van der Poel duldt geen tegenstand op weg naar recordzege, Nys ziet podium uit handen glippen

Van der Poel duldt geen tegenstand op weg naar recordzege, Nys ziet podium uit handen glippen

25/01
Johan Bruyneel: "Hij kan met de besten strijden in koersen van een week"

Johan Bruyneel: "Hij kan met de besten strijden in koersen van een week"

25/01
Eindwinnaar Tour Down Under onthult: "Dát is het gevaarlijkst aan Australië"

Eindwinnaar Tour Down Under onthult: "Dát is het gevaarlijkst aan Australië"

25/01
Del Grosso profiteert optimaal van foutje concurrent: "Hij hield wat in"

Del Grosso profiteert optimaal van foutje concurrent: "Hij hield wat in"

25/01
Niels Vandeputte duidelijk voor het WK na nieuwe podiumplek: "Dat is heel leuk, maar ..."

Niels Vandeputte duidelijk voor het WK na nieuwe podiumplek: "Dat is heel leuk, maar ..."

25/01
Thibau Nys zag zichzelf stevige fout maken in Hoogerheide: "Daar zijn geen excuses voor"

Thibau Nys zag zichzelf stevige fout maken in Hoogerheide: "Daar zijn geen excuses voor"

25/01
Wereldbeker in Hoogerheide levert stevige verrassing op: "Een droom die uitkomt"

Wereldbeker in Hoogerheide levert stevige verrassing op: "Een droom die uitkomt"

25/01
Gilbert feliciteert Van der Poel oprecht ondanks totaal verkeerde voorspelling

Gilbert feliciteert Van der Poel oprecht ondanks totaal verkeerde voorspelling

25/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Jay Vine Sven Nys Lucinda Brand Wout Van Aert Remco Evenepoel Niels Vandeputte Tibor Del Grosso Lotte Kopecky Gerben De Knegt Jonas Vingegaard Rasmussen Puck Pieterse Thijs Van Amerongen Chris Horner Primoz Roglic Fem van Empel Bart Wellens Jhonatan David Villavicencio Narvaez Philippe Gilbert

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved