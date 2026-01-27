Topvorm net voor het WK: Van der Poel verklapt zijn geheim

Zijn twaalf crossen die hij dit seizoen reed, won Mathieu van der Poel allemaal. Toch voelt de Nederlander een duidelijk verschil met anderhalve maand geleden.

Op 14 december maakte Mathieu van der Poel zijn rentree in Namen. Pas in de laatste vijf minuten kon hij Nys, Vanthourenhout en Van der Haar definitief afschudden. Dat was in Hoogerheide wel anders.

Van der Poel koos waar hij wegreed en bleef ook weg. De wereldkampioen hakte iedereen in de pan en won met 1'20" voorsprong op Del Grosso en Vandeputte. Net voor het WK is Van der Poel in topvorm.

Waarom is Van der Poel nu in topvorm?

Hoe dat komt, is voor Van der Poel heel logisch. "Voor het crossseizoen heb ik me echt gefocust op duurtraining, pas de voorbije weken heb ik ook de intensiteit erin gebracht, met korte intervallen. En dat verschil voel je wel", zegt hij bij HLN.

Voor Van der Poel voelde het ook een stuk beter aan in Hoogerheide dan in het begin van het seizoen. Hij voelde dat er kracht in zijn benen zat. En dan vindt hij het leuk om zijn rondetijden nagenoeg hetzelfde te houden.

Kan iemand Van der Poel verrassen op het WK

Als Thibau Nys of Tibor Del Grosso al droomden van de wereldtitel, dan zullen ze de beste dag uit hun carrière nodig hebben om Van der Poel te kunnen kloppen. Al weet je op een WK natuurlijk nooit wat er kan gebeuren.