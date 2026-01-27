UCI onverbiddelijk: deze renner wordt voorlopig geschorst na positieve dopingtest

Slecht nieuws voor Polti-VisitMalta, het team van wielerlegendes Alberto Contador en Ivan Basso. Een van hun renners is namelijk betrapt op een verboden middel.

German Dario Gomez is bij een controle op 28 december 2025 buiten competitie betrapt op boldenone, dat onder de anabole steroïden valt. Dat maakt de UCI zelf bekend in een persbericht.

Wachten op B-staal

De 24-jarige Colombiaan liet afwijkende waarden noteren en wordt voorlopig geschorst. De renner kan wel nog de analyse van een B-staal aanvragen.

Dario Gomez werd vorig seizoen nog zesde in het nationale tijdritkampioenschap van Colombia en werd ook zesde in de Ronde van Turkije.

Hij komt sinds 2024 uit voor Polti-VisitMalta. Daarvoor reed hij voor GW Shimano-Sidermec en Colombia Tierra de Atletas - GW Bicicletas - Shimano.



De Colombiaan moet nu vrezen voor zijn nog prille carrière en moet hopen een negatief resultaat bij de analyse van het B-staal.