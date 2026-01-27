"Vluchtauto staat klaar": Van der Haar rijdt WK mogelijk niet uit

Lars van der Haar rijdt zondag voor het laatst het WK veldrijden. Al zal de Nederlander ook met zijn zwangere vrouw Lucy in zijn achterhoofd zitten.

Bij de beloften werd Lars van der Haar twee keer wereldkampioen (2011 en 2012), bij de profs was hij twee keer goed voor zilver (2016 en 2022) en twee keer brons (2013 en 2015). Een vijfde medaille bij de profs zal er wellicht niet komen.

Moeilijke weken voor Van der Haar

Van der Haar heeft het de afgelopen weken moeilijk. Hij werd wel nog tweede op het NK, maar in zijn laatste acht crossen eindigde hij maar één keer in de top tien. In Maasmechelen werd Van der Haar 25ste, in Hoogerheide elfde.

Eind dit seizoen hangt Van der Haar zijn fiets aan de haak, maar op zijn laatste WK zal Van der Haar vooral met zijn zwangere vrouw Lucy in zijn hoofd zitten. Zij is uitgerekend op 1 februari, de dag van het WK.

Rijdt Van der Haar het WK?

"De afspraak is dat als er wordt gebeld tijdens de wedstrijd, dan halen we hem eruit. Als de weeën zijn begonnen, dan weten we dat het heel snel kan gebeuren en dan staat er een vluchtauto klaar. Dan is hij snel weg", zegt zijn vader René bij In de Leiderstrui.



Van der Haar hoopt dat hij op zijn laatste WK nog eens een mooie uitslag kan neerzetten. "Als ik kan rijden, dan zou een leuke uitslag in de top tien nog mooi zijn", besluit de Nederlander.