🎥 UPDATE: Milan en Lidl-Trek vuren stevige waarschuwing af op Merlier & co en ploeg Pogacar slaat alweer toe

Foto: © photonews

Het is geen verrassing dat er aan Jonathan Merlier weinig te doen is in de sprints van de AlUla Tour. De manier waarop hij zijn tweede zege behaalde, is wel een verwittiging aan het adres van potentiële concurrenten later in het seizoen, zoals Tim Merlier.

Er zijn in de tweede etappe in Saoedi-Arabië immers waaiers aan te pas gekomen. Dat is dan meteen een interessante test. Het was Lidl-Trek, de ploeg van Milan zelf, dat er samen met Picnic PostNL voor zorgde dat het peloton in twee stukken scheurde. Daarna werden in de eerste waaiers nog een aantal renners overboord gegooid.

Milan reed zeer attent vooraan in een groep die op een gegeven moment nog slechts een twintigtal renners bevatte. Op veertig kilometer van de aankomst kwam het echter tot een volledige hergroepering en evolueerde de etappe weer in de richting van een massasprint. Geen probleem natuurlijk voor Milan, die zijn spurt nog achter de hand had.

Milan kanshebber om In Flanders Fields te winnen

Hij heeft zo wel meteen het signaal gegeven dat hij en zijn ploeg ook klaar zijn voor klassiekers later dit seizoen. De Italiaan zal bijvoorbeeld meedoen aan Milaan-Sanremo, maar is vooral een kanshebber voor In Flanders Fields, de nieuwe naam voor Gent-Wevelgem. Dat is wel een koers waar er ook regelmatig waaiers zijn.

Milan was vorig jaar al goed voor een knappe derde plaats, nadat zijn ploegmaat Pedersen naar de winst soleerde. Merlier won toen de spurt voor de tweede plek, maar weet nu al dat hij aan Milan een zware kluif zal hebben. Overigens ging Merlier normaal ook zelf meedoen aan de AlUla Tour, maar een knieblessure voorkwam zijn deelname.

Fretin de eerste Belg

In elk geval zit Milan ondertussen aan zijn tweede opeenvolgende ritzege. Aan de finish bleef hij zijn landgenoot Skerl de baas en de Duitser Ackermann werd derde. Fretin werd eerste Belg op de achtste plaats. "Ik ben blij met hoe we het deden in de waaiers", onderstreepte Milan nog eens fijntjes achteraf.

Update: in de Challenge Mallorca is Morgado dan weer de renner die heeft kunnen zegevieren. Morgado won op zijn verjaardag de Trofeo Calvia. Een volgend succes dus voor UAE Emiratex-XRG, de ploeg van Tadej Pogacar, na de eerdere eindzege van Jay Vine in de Tour Down Under.

