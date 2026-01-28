De Clercq vreest Van der Poel, maar heeft ook uitstekend nieuws voor één Belg

De Clercq vreest Van der Poel, maar heeft ook uitstekend nieuws voor één Belg
Zondag staat het WK veldrijden op het programma. Mathieu van der Poel is uiteraard topfavoriet, maar bondscoach Angelo De Clercq zag ook een goed parcours voor enkele Belgen.

Van der Poel onklopbaar in Hulst?

De kans dat Mathieu van der Poel zich zondag rond de klok van 16u niet voor de achtste keer tot wereldkampioen veldrijden zal kronen, is bijzonder klein. De Nederlander krijgt ook nog eens een parcours op zijn maat. 

Dat zag Belgisch bondscoach Angelo De Clercq tijdens zijn verkenning van het parcours in Hulst. "Laten we eerlijk zijn: hij is hier normaal onklopbaar", zegt De Clercq bij Het Nieuwsblad. 

De Clercq ziet goed WK-parcours voor Nys 

In Hulst moet van hindernis naar hindernis gereden worden en dat zou ook één Belg bijzonder goed moeten liggen: Thibau Nys. Het is telkens bergop en bergaf, iets wat Nys heel graag heeft en doet. 

"Thibau houdt niet van een constant tempo. Hier kan hij een keer recupereren, weer aanzetten richting een klim, dan wat bochtenwerk…" Al ziet De Clercq niet alleen voor Nys een goed parcours in Hulst, ook voor andere Belgen. 

Lees ook... Mag België dromen van wereldtitel? Bondscoach spreekt duidelijke taal
Niels Vandeputte, afgelopen weekend twee keer derde in de Wereldbeker, won vorig in Hulst. Het WK-parcours moet ook Michael Vanthourenhout liggen, als hij hersteld is van ziekte, en ook Toon Aerts kan op een goede dag een mooie uitslag rijden. 

