'Egan Bernal op weg naar een contract voor vier jaar bij deze ploeg'

Lorenz Lomme
Egan Bernal gaat zijn laatste contractjaar in bij INEOS Grenadiers, waardoor er vragen rijzen over zijn toekomst. Maar de Colombiaan is naar verluidt op weg naar een verlenging van zijn overeenkomst.

Bernal staat al sinds 2018 op de loonlijst van INEOS Grenadiers, dat toen nog Team Sky heette. 

Zijn contract loopt aan het einde van dit jaar af, maar volgens journalist Daniel Benson staan beide partijen dicht bij een nieuw akkoord voor vier jaar. Bernal zou in dat geval tot zijn 33ste aan boord blijven.

Kwestie van tijd

Volgens Benson is het een kwestie van tijd voordat INEOS Grenadiers de deal bekendmaakt. Bernal vierde grote successen bij de Britse formatie.

Hij won onder meer de Tour de France in 2019 en stak ook de Giro van 2021 op zak. De 29-jarige Bernal kwam in 2022 echter zwaar ten val in zijn thuisland en stond daarna voor een zware revalidatie.


Vorig jaar liet hij zich opvallen met een dubbele Colombiaanse titel op de weg en in het tijdrijden en winst in de zestiende etappe van de Vuelta.

Egan Bernal

