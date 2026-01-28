Evenepoel krijgt met Belg en concullega naast zich meteen de sleutel in handen bij Red Bull

De eerste opdracht voor Remco Evenepoel als Red Bull-renner is in zicht en het belooft speciaal te worden. Hij kan rekenen op het gezelschap van een andere Belg en iemand die als ploegmaat én concurrent beschouwd wordt.

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft op zijn website immers de voltallige ploeg bekendgemaakt die donderdag de Trofeo Ses Salines zal afwerken. Dat is een ploegentijdrit van 24 kilometer in Mallorca. Het belooft een bijzondere uitdaging te worden, want het ploegentijdrijden is een discipline die nog maar amper aan bod komt in het wielrennen.

Het is dan ook een hele tijd geleden dat Evenepoel nog een ploegentijdrit gereden heeft. Het wordt zijn eerste ploegentijdrit en zijn eerste koers tout court bij zijn nieuwe ploeg. Als veruit de beste tijdrijder ter wereld moet hij donderdag meteen ook dé sterkhouder van Red Bull worden bij uitstek, ook al is het geen individuele tijdrit maar een ploeggebeuren.

Lipowitz en Evenepoel samen aan de start

Een andere grote naam die voor Red Bull aan de start komt, is Florian Lipowitz. De Duitser wordt in de Tour medekopman. Het is dus belangrijk dat hij en Evenepoel goed leren samenwerken in de komende maanden. Door de buitenwereld wordt Lipowitz ook wel als een concurrent bekeken, want het moet maar blijken wie van hen beiden de beste is in de Tour.

In de Trofeo Ses Salines zullen ze alleszins allebei wel aan hetzelfde zeel trekken. De ploegmaats die hen in de ploegentijdrit ondersteunen, zijn Mattia Cattaneo, Nico Denz, Gianni Moscon, Maxim Van Gils en Lorenzo Finn. Die laatste is een neoprof die voor de leeuwen wordt gegooid, maar vanuit Belgisch standpunt valt de deelname van Van Gils op.

Repetitie voor ploegentijdrit in de Tour

Het zal dus onmiddellijk blijken of Van Gils en Evenepoel een Belgische tandem kunnen vormen die werkt. Bij Red Bull liggen ze alvast de link tussen de ploegentijdrit van en naar Campos en die in de Tour de France in Barcelona.