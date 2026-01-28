Evenepoel verklapt het zelf: nog twee extra koersen op zijn programma

Evenepoel verklapt het zelf: nog twee extra koersen op zijn programma
Foto: © photonews

Dat Remco Evenepoel zijn debuut maakt voor Red Bull-BORA-hansgrohe in de Trofeo Ses Salines, was al langer duidelijk. De olympische kampioen zou deze week nog twee keer in actie komen.

Debuut Evenepoel in ploegentijdrit

Donderdag maakt Remco Evenepoel zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe in een ploegentijdrit op Mallorca. Voor de wereldkampioen tijdrijden een belangrijke test voor de start van de Tour in Barcelona. 

De volgende wedstrijd op het programma van Evenepoel zou dan de Ronde van Valencia (4 tot 8 februari) worden. Daar neemt Evenepoel het onder meer op tegen Joao Almeida en Cian Uijtdebroeks. 

Programma Remco Evenepoel

De olympische kampioen zal daarvoor echter nog twee keer in actie komen. Bij Daniel Benson, bevestigde Evenepoel dat hij ook vrijdag en zaterdag in actie komen in wedstrijden van de Challenge Mallorca. 

Vrijdag rijdt Evenepoel de Trofeo Serra Tramuntana rijden, zaterdag de Trofeo Andratx-Pollença. "Het was niet het plan, maar de weersvoorspellingen zien er goed uit. En nu ik hier toch ben, kan ik maar beter wat meer koersen dan alleen maar een ploegentijdrit van 25 minuten", zegt Evenepoel.

Lees ook... Opvallend debuut met een reden: Evenepoel zit nu al met zijn hoofd bij de Tour
Evenepoel wil zichzelf vooral testen op Mallorca. "Dat is in elk geval de bedoeling. Ik ben het type renner dat beter wordt van te koersen. Het parcours hier moet me liggen: op en af en altijd wat punchy."

