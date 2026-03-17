"Mensen denken dat, maar...": Van Avermaet onthult grootste moeilijkheid van Milaan-Sanremo

Milaan-Sanremo is het langste monument, maar heeft wellicht ook de kortste finale. Volgens Greg Van Avermaet is vooraan beginnen aan de Cipressa dan ook bijzonder moeilijk.

Lange aanloop naar Cipressa en Poggio

Dit jaar is Milaan-Sanremo 298 kilometer lang, maar de echte finale zal wellicht pas op 27,5 kilometer van de streep losbarsten. Dan beginnen de renners aan de Cipressa, waar Pogacar vorig jaar de koers op stelten zette. 

Alle 175 renners die zaterdag aan de start zullen staan weten ook dat vooraan opdraaien op de Cipressa heel belangrijk is. Maar niet iedereen kan vooraan zitten, het aantal plaatsen blijft dan ook beperkt. 

Van Avermaet over grote moeilijkheid in Milaan-Sanremo

"Positionering is alles. Als je in honderdste positie aan de Cipressa begint en ze draaien vooraan de gashendel open, dan wordt het heel moeilijk om nog iets te kunnen", zegt Greg Van Avermaet bij HLN Wielerpodcast.

"Het is helemaal niet vanzelfsprekend. De mensen denken altijd dat de twintig beste renners wel vooraan zullen zitten, maar het is echt chaos. Zelfs de renners weten niet of het zal lukken, een verkeerde beweging in het peloton kan genoeg zijn."

Tot aan de voet van de Cipressa bestaat het gevaar ook nog altijd om overspoeld te worden door een golf van achter. Volgens Van Avermaet is het in de aanloop naar de Cipressa niet leuk om renner te zijn, eens je op de Cipressa bent en wel goede benen hebt, wordt het opnieuw leuk. 

Anders dan vroeger: Naesen weet wat Van Aert nodig heeft in Milaan-Sanremo

21:30
Zigart ervaarde moeilijkheden door relatie met Pogacar: "Als ik een normale renster was..."

Sprak Visma-Lease a Bike de waarheid? Twijfels bij prestaties van Vingegaard

Schuld van Visma-Lease a Bike? Manager onthult oorzaak van kniepijn Pogacar in de Tour

📷 Even weer in België: Wout van Aert zorgt voor kiespijn bij Jan Bakelants

Bruyneel kreeg belangrijke info over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

Niet alleen Van der Poel en Pogacar: De Bondt ziet nog drie kanshebbers in Milaan-Sanremo

Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Jasper Philipsen na stevige valpartij

'Soudal Quick-Step geeft bevestiging over nieuwe opdoffer voor Tim Merlier'

Kan Van Aert Milaan-Sanremo winnen? Van Avermaet ziet belangrijke voorwaarde

"Dat is de realiteit": Vanthourenhout eerlijk over integratie van Evenepoel bij Red Bull

Pogacar mist twee belangrijke ploegmaats, maar waarschuwt wel voor Milaan-Sanremo

Jorgenson ook kopman in Milaan-Sanremo? Van Aert heeft er duidelijke mening over

Geen strijd met Kopecky: Vollering heeft iets anders te doen tijdens Milaan-Sanremo

Dé manier om Van der Poel te kloppen? Merckx geeft Pogacar gouden raad

"Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek

Naesen onthult de echte reden van monsterlijke inspanning Van der Poel

Belgen scoorden niet in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico: bondscoach velt zijn oordeel

Na twee mislukte voorjaren: Arnaud De Lie bijt stevig van zich af

Belgische belofte maakt indruk met rit- en eindzege, Visma-Lease a Bike is vol lof

De Cauwer lyrisch over superbelangrijke Campenaerts, maar treurt om één iets: "Het is doodjammer"

Na de harde kritiek op het positioneren van Van Aert: ex-ploegmaat neemt het fel voor hem op

Movistar heeft groot nieuws over Cian Uijtdebroeks na zijn eerdere elleboogblessure

Verrassende stunt Van Aert niet uitgesloten: de man die alles al heeft gezien schat het in

Belgische analist verdedigt Van der Poel na zware en felle kritiek

Aankondiging Soudal Quick-Step onthult nog meer nieuws over Tim Merlier

Dit hebben de routiniers in het peloton te zeggen over Mathieu van der Poel

Geen De Lie hoeft geen probleem te zijn: ander Belgisch talent staat nu voor periode van de waarheid

Van der Poel heeft heldere mening over verschillende factoren in Milaan-Sanremo

De volgende die er moet aan geloven: ex-Vueltawinnaar noemt nu Van der Poel domkop en egoïst

Campenaerts bereid tot enorm grote opofferingen: hij houdt er ongelooflijke gewoonten op na

Kritische bedenking van Belgische renner over Van Aert en zwaar onder de indruk van Van der Poel

"Werd slecht van de pijn": Benoot open en eerlijk over zijn hernia

Patrick Lefevere begrijpt er niets van: "Waarom zij wel en ik niet?"

Moet Van Aert op tafel kloppen? De Cauwer zag Visma-Lease a Bike fouten maken

Vingegaard moet hem even missen: Campenaerts doet zijn plannen uit de doeken

