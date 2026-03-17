"Mensen denken dat, maar...": Van Avermaet onthult grootste moeilijkheid van Milaan-Sanremo

Milaan-Sanremo is het langste monument, maar heeft wellicht ook de kortste finale. Volgens Greg Van Avermaet is vooraan beginnen aan de Cipressa dan ook bijzonder moeilijk.

Lange aanloop naar Cipressa en Poggio

Dit jaar is Milaan-Sanremo 298 kilometer lang, maar de echte finale zal wellicht pas op 27,5 kilometer van de streep losbarsten. Dan beginnen de renners aan de Cipressa, waar Pogacar vorig jaar de koers op stelten zette.

Alle 175 renners die zaterdag aan de start zullen staan weten ook dat vooraan opdraaien op de Cipressa heel belangrijk is. Maar niet iedereen kan vooraan zitten, het aantal plaatsen blijft dan ook beperkt.

Van Avermaet over grote moeilijkheid in Milaan-Sanremo

"Positionering is alles. Als je in honderdste positie aan de Cipressa begint en ze draaien vooraan de gashendel open, dan wordt het heel moeilijk om nog iets te kunnen", zegt Greg Van Avermaet bij HLN Wielerpodcast.

"Het is helemaal niet vanzelfsprekend. De mensen denken altijd dat de twintig beste renners wel vooraan zullen zitten, maar het is echt chaos. Zelfs de renners weten niet of het zal lukken, een verkeerde beweging in het peloton kan genoeg zijn."

Tot aan de voet van de Cipressa bestaat het gevaar ook nog altijd om overspoeld te worden door een golf van achter. Volgens Van Avermaet is het in de aanloop naar de Cipressa niet leuk om renner te zijn, eens je op de Cipressa bent en wel goede benen hebt, wordt het opnieuw leuk.