Pogacar is gewaarschuwd: Tourbaas ziet "uitstekend nieuws" door Vingegaard

Tadej Pogacar domineerde de voorbije twee jaar de Tour de France. Tourbaas Christan Prudhomme heeft echter weer hoop gekregen op een spannende Tour door de prestatie van Jonas Vingegaard in Parijs-Nice.

Na twee keer Vingegaard weer twee keer Pogacar

In 2022 en 2023 konden Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard de code van Tadej Pogacar kraken, maar in 2024 en 2025 nam de Sloveen weer over. Met ruime voorsprong won Pogacar voor de derde en vierde keer de Tour.

Dit jaar kan Pogacar naast Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Jacques Anquetil komen met een vijfde eindzege. Al denkt Tourbaas Christian Prudhomme niet dat Pogacar al gewonnen spel heeft tegen Vingegaard.

De Deen won dit jaar voor het eerst Parijs-Nice. "Hij bewandelt een omgekeerd pad ten opzichte van een aantal andere renners, aangezien hij de Tour al twee keer heeft gewonnen voordat hij Parijs-Nice op zijn naam schreef", zegt Prudhomme bij RMC.

Zorgt Vingegaard voor spannende Tour tegen Pogacar?

Vingegaard won Parijs-Nice met de grootste voorsprong sinds 1939. "Het is een duidelijke boodschap voor Pogacar, die de afgelopen twee edities van de Tour de France heeft gedomineerd en zelfs verpletterd."

Lees ook... "Ik geef hem geen ongelijk": Sergeant ziet Pogacar slimme keuze maken›

"Het betekent ongetwijfeld dat Vingegaard klaar zal zijn voor de Tour de France, en dat is uitstekend nieuws", hoopt Prudhomme op een spannend duel tussen de twee tenoren.