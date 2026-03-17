📷 Even weer in België: Wout van Aert zorgt voor kiespijn bij Jan Bakelants

Tussen Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo is Wout van Aert enkele dagen in België. Samen met Jan Bakelants en Daan Soete ging Van Aert dinsdag zo'n twee uur trainen.

Er zijn slechts vijf volle dagen tussen Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, maar toch hebben heel wat renners ervoor gekozen om nog even terug naar huis te gaan. Jasper Philipsen rijdt woensdag zelfs nog Nokere Koerse.

Van Aert doet Bakelants duizelen

Mathieu van der Poel zat maandag alweer op de fiets, Wout van Aert heeft na een dagje rust ook opnieuw wat kilometers gemaakt. Samen met Daan Soete en Jan Bakelants reed Van Aert zo'n 65 kilometer in twee uur.

"Zigzaggen tot Baki kiespijn kreeg", schreef Van Aert op Strava bij zijn route die opvallend veel draait en keert. De oorzaak daarvoor ligt waarschijnlijk bij Squadrats, waar onder meer Tiesj Benoot vorig jaar al over vertelde.

Voorbereiding Wout van Aert op Milaan-Sanremo

Van Aert vertelde voor de slotrit van Tirreno-Adriatico dat hij woensdag wellicht nog een training zal afwerken. Donderdag of vrijdag reist Van Aert dan opnieuw naar Italië, vrijdag om 17u staat de ploegenpresentatie op het programma.

Van Aert staat na twee jaar afwezigheid weer aan de start van Milaan-Sanremo. In 2020 won hij, in 2021 en 2023 werd Van Aert derde. Bij zijn vijf deelnames eindigde Van Aert altijd in de top acht in Milaan-Sanremo.