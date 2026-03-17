Sprak Visma-Lease a Bike de waarheid? Twijfels bij prestaties van Vingegaard

Jonas Vingegaard heeft voor het eerst in zijn carrière Parijs-Nice gewonnen en dat met veel overmacht. Toch is Romain Bardet nog niet helemaal overtuigd van het niveau van de Deen.

Door het forfait van Almeida en Skjelmose en de opgave van Ayuso was de concurrentie voor Jonas Vingegaard beperkt in Parijs-Nice. De Deen won dan ook met bijzonder veel voorsprong en met gemak de Franse rittenkoers.

Geen overtuigende Vingegaard in Parijs-Nice

Ex-renner Romain Bardet was dan ook niet helemaal overtuigd. "Wat Vingegaard deed, was niet van hetzelfde niveau als Evenepoel in Valencia, Del Toro in de UAE Tour of natuurlijk Tadej Pogacar in Strade Bianche", zegt hij bij Eurosport.

"In deze Parijs-Nice waren er niet echt dagen met ideale omstandigheden om qua vermogen grote prestaties neer te zetten", zegt Bardet dan ook. Vingegaard zal dus nog op andere momenten moeten overtuigen.

Bardet twijfelt er dan ook aan of Vingegaard dichter is gekomen bij Pogacar. "Ik denk dat er nog steeds een kloof is met Pogacar. Hij is in ieder geval ongenaakbaar als hij op het niveau blijft dat hij in 2024 en 2025 haalde."

Visma-Lease a Bike ziet betere Vingegaard



Bij Visma-Lease a Bike benadrukten ze dan weer dat Vingegaard betere waarden trapt dan vorig jaar en de Deen zich weer voelt zoals voor zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland in 2024.