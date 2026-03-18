"Ik geef hem geen ongelijk": Sergeant ziet Pogacar slimme keuze maken

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Om Milaan-Sanremo voor te bereiden reden heel wat renners Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Behalve Tadej Pogacar, hij koos ervoor om zich met trainingen klaar te stomen.

Wat is de beste voorbereiding op MIlaan-Sanremo? Mathieu van der Poel, maar ook Wout van Aert en Jasper Philipsen, kozen bewust voor Tirreno-Adriatico om kilometers te maken aan een hoog niveau.

Koersen in de regen in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico 

Een van de enige favorieten die afgelopen week geen rittenkoers reed, was Tadej Pogacar. De wereldkampioen gebruikte de twee weken sinds de Strade Bianche onder meer om Parijs-Roubaix nog eens te verkennen. 

Maar Pogacar vermeed zo ook koersen in de regen, zoals dat onder meer in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico het geval was. Voor renners die in topconditie zijn, is het risico om ziek te worden namelijk altijd aanwezig. 

Vooral omdat renners vaak niet meteen de bus in kunnen stappen om droge kleren aan te trekken. "Dan kom je over de streep, helemaal doorweekt, begint al af te koelen en moet je nog een stukje bergaf voor je in een warme bus zit", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad

Pogacar stoomde zich klaar met training

Pogacar heeft dat risico de afgelopen week dus niet gelopen. "Ik geef hem geen ongelijk", zegt Sergeant. "Zeker in deze tijden waarin je zo gericht kan trainen, is dat niet per se slechter."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Oliver Naesen Jose De Cauwer Greg Van Avermaet Tim Merlier Victor Campenaerts Chris Horner Remco Evenepoel Jasper Philipsen Dries De Bondt Mike Teunissen Matteo Trentin Thijs Zonneveld Kevin Hulsmans Alberto Dainese Damiano Caruso Juan Ayuso

Nieuwste reacties

Nieuwste reacties
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved