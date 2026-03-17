Anders dan vroeger: Naesen weet wat Van Aert nodig heeft in Milaan-Sanremo

Wout van Aert is zaterdag één van de outsiders in Milaan-Sanremo. Al zullen de omstandigheden wellicht wel in zijn voordeel moeten zijn.

In Tirreno-Adriatico haalde Wout van Aert een hoog niveau, ook bergop. Samen met Ganna en ook Van der Poel was Van Aert vaak nog de enige renner boven de 70 kg die de pluimgewichten bergop kon volgen.

Kan Van Aert scoren in Milaan-Sanremo?

Toen Van der Poel in de laatste etappe zo'n 30 kilometer op kop sleurde, moest Van Aert een gaatje dichtrijden, maar hij deed het wel. Met zijn vorm lijkt het duidelijk wel goed te zitten voor Milaan-Sanremo.

Alleen is het de vraag of het genoeg zal zijn om Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel te kunnen volgen op de Cipressa en/of de Poggio. Oliver Naesen denkt dat Van Aert vooral moet hopen op ongunstige weersomstandigheden.

Heeft Van Aert andere omstandigheden nodig?

"Waar hij vroeger liever had dat de wedstrijd zo lastig mogelijk was, denk ik dat hij nu gezegend kan worden door wat tegenwind op de Cipressa en Poggio", zegt Naesen in HLN Wielerpodcast.

Lees ook... 📷 Even weer in België: Wout van Aert zorgt voor kiespijn bij Jan Bakelants ›

"Iets meer frisheid, en iets meer dat de mensen kijken naar Pogacar en Van der Poel." Dan is Van Aert voor Naesen, die in 2019 tweede werd in Milaan-Sanremo, nog altijd één van de favorieten voor Milaan-Sanremo.