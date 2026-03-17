Anders dan vroeger: Naesen weet wat Van Aert nodig heeft in Milaan-Sanremo

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert is zaterdag één van de outsiders in Milaan-Sanremo. Al zullen de omstandigheden wellicht wel in zijn voordeel moeten zijn.

In Tirreno-Adriatico haalde Wout van Aert een hoog niveau, ook bergop. Samen met Ganna en ook Van der Poel was Van Aert vaak nog de enige renner boven de 70 kg die de pluimgewichten bergop kon volgen. 

Kan Van Aert scoren in Milaan-Sanremo?

Toen Van der Poel in de laatste etappe zo'n 30 kilometer op kop sleurde, moest Van Aert een gaatje dichtrijden, maar hij deed het wel. Met zijn vorm lijkt het duidelijk wel goed te zitten voor Milaan-Sanremo. 

Alleen is het de vraag of het genoeg zal zijn om Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel te kunnen volgen op de Cipressa en/of de Poggio. Oliver Naesen denkt dat Van Aert vooral moet hopen op ongunstige weersomstandigheden. 

Heeft Van Aert andere omstandigheden nodig?

"Waar hij vroeger liever had dat de wedstrijd zo lastig mogelijk was, denk ik dat hij nu gezegend kan worden door wat tegenwind op de Cipressa en Poggio", zegt Naesen in HLN Wielerpodcast. 

"Iets meer frisheid, en iets meer dat de mensen kijken naar Pogacar en Van der Poel." Dan is Van Aert voor Naesen, die in 2019 tweede werd in Milaan-Sanremo, nog altijd één van de favorieten voor Milaan-Sanremo. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Oliver Naesen

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Oliver Naesen Tadej Pogacar Greg Van Avermaet Tim Merlier Victor Campenaerts Chris Horner Jasper Philipsen Jose De Cauwer Dries De Bondt Mike Teunissen Matteo Jorgenson Remco Evenepoel Juan Ayuso Arnaud De Lie Serge Pauwels Demi Vollering Eddy Merckx

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved