Kan hij Van der Poel kloppen op het WK? Del Grosso twijfelt niet

Tibor Del Grosso heeft de voorbije weken duidelijk gemaakt dat hij een stevige kandidaat is voor het WK-podium. Al beseft hij ook dat met Mathieu van der Poel aan de start zilver het hoogst haalbare zal zijn.

Tibor Del Grosso (22) heeft een stevige stap vooruit gezet. Vorig seizoen reed hij maar vier wedstrijden bij de profs, maar eindigde hij wel drie keer in de top vijf en pakte hij ook de Nederlandse titel.

Del Grosso podiumkandidaat op het WK

Dit seizoen reed Del Grosso twaalf wedstrijden bij de profs en won hij drie keer. Hij klopte Van Aert in Heusden-Zolder, was de beste in Diegem en volgde zichzelf op als Nederlands kampioen. En Del Grosso is ook heel constant.

In zijn laatste negen crossen stond hij slechts één keer niet op het podium, in Benidorm werd hij vierde. De Nederlander is dan ook een te duchten concurrent voor de Belgen die mikken op het podium op het WK.

Del Grosso ziet niemand Van der Poel kloppen

"Zelf start ik daar best met ambitie en als sporter ook altijd met het doel om het hoogste te bereiken. Maar op voorhand teken ik voor zilver of brons", zegt Del Grosso bij Het Nieuwsblad. De wereldtitel zal voor Mathieu van der Poel zijn.



Del Grosso verwacht dat zijn ongeslagen ploegmaat op niveau zal zijn en zijn achtste wereldtitel zal pakken. "Goud halen in een wedstrijd met Mathieu als tegenstander acht ik niet mogelijk", besluit Del Grosso nog.