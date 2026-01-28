Nieuwe baas van Remco Evenepoel is hard voor Wout van Aert

Met Remco Evenepoel heeft Red Bull-BORA-hansgrohe eindelijk een ster van het wielrennen in zijn rangen. Over Wout van Aert heeft Ralph Denk ook een duidelijke mening.

Sinds het vertrek van Peter Sagan eind 2021 was Red Bull-BORA-hansgrohe lang op zoek naar een nieuwe topper. Primoz Roglic werd in 2024 al binnengehaald, maar Remco Evenepoel is nog van een ander niveau.

Wordt Evenepoel de Max Verstappen van het wielrennen?

Bij de intrede van Red Bull bij de Duitse ploeg in 2024 wilde CEO Ralph Denk op zoek gaan naar de Max Verstappen van het wielrennen. Dat is Evenepoel niet volgens Denk, omdat hij niet uit de eigen opleiding komt.

Hij ziet in Evenepoel wel iemand die dezelfde impact kan hebben. Want behalve Evenepoel ziet Denk enkel Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel als iconische renners in het peloton.

Van Aert wint te weinig voor Denk

En Wout van Aert dan? "Die wint te weinig", is Denk duidelijk bij Het Nieuwsblad. Van Aert is al sinds 2018 verbonden aan Red Bull, maar tot een transfer naar het team van Denk kwam het nooit.



"Ik heb een casual relatie met hem. Maar die heeft voor het leven getekend bij Visma, toch?", stelt Denk nog. De Duitser is vooral blij met de komst van Evenepoel, die voor hem één van de beste renners in het eendagswerk en rittenwedstrijden van een week is.