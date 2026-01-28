"Nog nooit gezien": Mathieu van der Poel zorgt voor verbazing

Mathieu van der Poel was opnieuw bijzonder dominant in het veld en liet helemaal niets liggen. Is de Nederlander al ooit beter geweest?

Met twaalf op twaalf is Mathieu van der Poel al voor het tweede seizoen op rij aan een ongeslagen reeks bezig. De wereldkampioen won nu al 23 crossen op rij en is al meer dan twee jaar ongeslagen in het veld.

Was Van der Poel ooit beter?

Ook in de wereld van het veldrijden zijn ze onder de indruk van wat Van der Poel week na week laat zien. Paul Herygers sprak afgelopen week nog met iemand die Van der Poel al lange tijd kent.

"Ik heb Marc Dierickx (een ex-ploegmaat van Adrie van der Poel en het parcours mee opbouwt in Hoogerheide, nvdr.) gezien in Hoogerheide", zegt Herygers bij In de Waaier. "Die zei: ‘Deze Mathieu heb ik nog nooit gezien.'"

Slaat Van der Poel straks toe in de klassiekers?

"Het ziet er veelbelovend uit. Dat zijn jaren van volwassenheid en nog eens een keer meeval hebben." Alles lijkt op dit moment op zijn plaats te vallen voor Van der Poel, wat weer veelbelovend is voor het voorjaar.

"Als hij Vlaanderen weer wint, en Roubaix ook... Het kan, want er komt ook snot uit Pogacar, hè. Die ziet ook af. Het zou me verbazen als Van der Poel deze keer nog eens gaat lossen op die heuveltjes in België."