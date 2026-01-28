"Nooit verwacht": Campenaerts stevig verrast bij Visma-Lease a Bike

De terugkeer van Victor Campenaers bij Visma-Lease a Bike was een schot in de roos. In de Tour verraste hij iedereen, ook zichzelf, met zijn prestaties bergop.

Van eigen ambitie is nog maar weinig sprake bij Victor Campenaerts, hij wilde vooral bij een ploeg rijden die kon strijden voor de eindzege in een grote ronde. En dus klopte hij aan bij Visma-Lease a Bike.

"Het is gewoon een prachtig gevoel om iemand als Jonas Vingegaard te kunnen ondersteunen in de grootste wedstrijden ter wereld", zegt Campenaerts op de ploegwebsite van de Nederlandse ploeg.

Campenaerts geschrokken van eigen prestaties

In de Tour bleef Campenaerts vaak als laatste bij zijn kopman Vingegaard bergop. "Ik denk dat ik met mijn prestaties veel mensen heb verrast, maar bovenal heb ik mezelf verrast. Ik had nooit verwacht dat ik bergop zo goed zou kunnen presteren."

"Ik had natuurlijk goed getraind en was in een hele goede vorm, maar de hoofdreden dat ik zo goed presteerde, kwam vooral voort uit het vertrouwen dat ik van het team kreeg. Dat geeft zoveel motivatie om de pijngrens te verleggen en maar te blijven gaan."

Programma Victor Campenaerts



En dat wil Campenaerts dit jaar opnieuw doen, hij gaat samen met Vingegaard naar de Giro en de Tour. Een combinatie die Campenaerts nog niet eerder deed, al reed hij vorig jaar wel de Tour en de Vuelta.