Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel wordt naar alle verwachting zondag voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden. Wat kan er daarna nog op de weg? Een ex-renner heeft hierover een boude uitspraak gedaan.

Hennie Stamsnijder was één van de gasten in de podcast van WielerFlits rond het WK veldrijden maar hield zich niet in over het potentieel van Van der Poel op de weg. "Ik denk zeker dat hij - als hij het echt zou willen - ook een grote ronde kan rijden. Daar  ben ik van overtuigd. Ook voor het klassement. Zeker." Een uitspraak waar menig wielerfan de wenkbrauwen van optrekt.

Voor Stamsnijder, die tijdens zijn eigen carrière zowel in het veld als op de weg reed, is de Tour van dit jaar een goed voorbeeld. Toen pakte Van der Poel al vroeg de gele trui. Iedereen voorspelde dat hij het geel kwijt zou zijn na de tijdrit. Dat gebeurde ook, maar het imponeerde Stamsnijder dat Van der Poel zich bij de eerste zes in de stand kon handhaven op dat moment.

Stamsnijder zeker dat Van der Poel klassement kan rijden

"Hij kan het wel, hoor", maakt Stamsnijder zich sterk. Als Van der Poel ooit een klassement in een grote ronde nastreeft, zien we hem zeker minder in de cross. "Daar kan ik mee leven, maar dat is Mathieu zijn keuze. Mathieu is nu op een leeftijd dat hij het zou moeten proberen, als hij het wil proberen. Ik hoop dat ie het gewoon gaat doen."

De 71-jarige Nederlander verwijst naar voorbeelden als Bradley Wiggins en Geraint Thomas: dat waren ook renners van wie niemand dacht dat ze de Tour zouden winnen. Het is een waanzinnige theorie die Bobbie Traksel alleszins niet kan overtuigen. Dat is gebleken tijdens de Eurosport-uitzending van de derde rit van de AlUla Tour.

Traksel vindt het te laat voor transformatie

Lees ook... Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"
Traksel kwam toen als co-commentator terug op de stelling van Stamsnijder. Volgens Traksel is het al te laat voor Van der Poel om de transformatie naar ronderenner te maken. "Hij is net 31 geworden. Ik zie hem eerder een triatlon winnen", aldus Traksel.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Hennie Stamsnijder
Bobbie Traksel
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

18:00
🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

18:30
Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

17:00
Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

16:10
"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

16:00
Plots is het weer helemaal terug: Evenepoel krijgt heel goed nieuws te horen

Plots is het weer helemaal terug: Evenepoel krijgt heel goed nieuws te horen

15:00
Sanne Cant is het niet eens met Paul Herygers en vreest voor één crosser

Sanne Cant is het niet eens met Paul Herygers en vreest voor één crosser

13:30
Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen

Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen

13:00
Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening

Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening

12:30
🎥 Unibet Rose Rockets krijgt mokerslag van de Tour de France

🎥 Unibet Rose Rockets krijgt mokerslag van de Tour de France

11:30
Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) krijgt zwaar verdict na val aan hoge snelheid

Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) krijgt zwaar verdict na val aan hoge snelheid

10:30
Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard

Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard

10:00
Van Aert spreekt met lof over Van der Poel en vreest voor de Belgen

Van Aert spreekt met lof over Van der Poel en vreest voor de Belgen

09:00
Herygers ziet duidelijke favoriete voor het WK en zegt ook waarom

Herygers ziet duidelijke favoriete voor het WK en zegt ook waarom

08:30
Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull

Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull

08:00
"Dat lukt nog niet": Wout van Aert geeft update over zijn enkelblessure

"Dat lukt nog niet": Wout van Aert geeft update over zijn enkelblessure

07:30
De Cauwer haalt aan wat grandioos verkeerd liep met Evenepoel bij Quick-Step

De Cauwer haalt aan wat grandioos verkeerd liep met Evenepoel bij Quick-Step

07:00
Angelo De Clercq doet smeekbede aan weergoden voor WK veldrijden

Angelo De Clercq doet smeekbede aan weergoden voor WK veldrijden

21:30
Ralph Denk houdt zich niet in over de confrontatie met Patrick Lefevere

Ralph Denk houdt zich niet in over de confrontatie met Patrick Lefevere

20:30
Niet alleen Van Aert: Vanthourenhout ziet gemiste kans voor andere Belg op WK veldrijden

Niet alleen Van Aert: Vanthourenhout ziet gemiste kans voor andere Belg op WK veldrijden

20:00
"Ze hebben het opgegeven": groot gevaar voor Vingegaard bij Visma Lease a Bike

"Ze hebben het opgegeven": groot gevaar voor Vingegaard bij Visma Lease a Bike

29/01
Als dat maar geen problemen geeft: organisatie WK veldrijden pakt uit met 'specialleke'

Als dat maar geen problemen geeft: organisatie WK veldrijden pakt uit met 'specialleke'

29/01
"Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in

"Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in

29/01
Hoe goed was de ploegentijdrit van Red Bull-BORA-hansgrohe? Dit denkt Evenepoel ervan

Hoe goed was de ploegentijdrit van Red Bull-BORA-hansgrohe? Dit denkt Evenepoel ervan

29/01
"In principe nog een jaar op de ziekenkas": Eli Iserbyt ziet echter andere optie

"In principe nog een jaar op de ziekenkas": Eli Iserbyt ziet echter andere optie

29/01
Eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel levert meteen knallende overwinning op

Eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel levert meteen knallende overwinning op

29/01
AlUla Tour: Belg vijfde bergop, andere betrokken bij zware crash aan 100 km per uur

AlUla Tour: Belg vijfde bergop, andere betrokken bij zware crash aan 100 km per uur

29/01
25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co

25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co

29/01
"Einde van een tijdperk": bekende veldritploeg stopt ermee na dit seizoen

"Einde van een tijdperk": bekende veldritploeg stopt ermee na dit seizoen

29/01
Meteen zorgen voor Remco Evenepoel? "Dat ben ik gewoon"

Meteen zorgen voor Remco Evenepoel? "Dat ben ik gewoon"

29/01
📷 OFFICIEEL Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg

29/01
Lotte Kopecky verrast Ine Beyen: "Mooi om de andere kant te leren kennen"

Lotte Kopecky verrast Ine Beyen: "Mooi om de andere kant te leren kennen"

29/01
OFFICIEEL Ploegleider geschorst, al ondervindt die daar geen hinder van

OFFICIEEL Ploegleider geschorst, al ondervindt die daar geen hinder van

29/01
📷 German Gomez reageert voor het eerst op dopingschorsing door UCI

📷 German Gomez reageert voor het eerst op dopingschorsing door UCI

29/01
📷 Ex-winnaar van de Vuelta en Touretappes verdachte in dossier van vier moorden

📷 Ex-winnaar van de Vuelta en Touretappes verdachte in dossier van vier moorden

29/01
Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar

Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar

29/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Eli Iserbyt Lotte Kopecky Angelo De Clercq Lucinda Brand Adrie Van Der Poel Dylan Groenewegen Victor Lafay Mees Hendrikx Wout Poels Gerben De Knegt Laurenz Rex Ben Healy Thibau Nys Ine Beyen Sanne Cant Denise Betsema

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved