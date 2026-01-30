Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

Mathieu van der Poel wordt naar alle verwachting zondag voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden. Wat kan er daarna nog op de weg? Een ex-renner heeft hierover een boude uitspraak gedaan.

Hennie Stamsnijder was één van de gasten in de podcast van WielerFlits rond het WK veldrijden maar hield zich niet in over het potentieel van Van der Poel op de weg. "Ik denk zeker dat hij - als hij het echt zou willen - ook een grote ronde kan rijden. Daar ben ik van overtuigd. Ook voor het klassement. Zeker." Een uitspraak waar menig wielerfan de wenkbrauwen van optrekt.

Voor Stamsnijder, die tijdens zijn eigen carrière zowel in het veld als op de weg reed, is de Tour van dit jaar een goed voorbeeld. Toen pakte Van der Poel al vroeg de gele trui. Iedereen voorspelde dat hij het geel kwijt zou zijn na de tijdrit. Dat gebeurde ook, maar het imponeerde Stamsnijder dat Van der Poel zich bij de eerste zes in de stand kon handhaven op dat moment.

Stamsnijder zeker dat Van der Poel klassement kan rijden

"Hij kan het wel, hoor", maakt Stamsnijder zich sterk. Als Van der Poel ooit een klassement in een grote ronde nastreeft, zien we hem zeker minder in de cross. "Daar kan ik mee leven, maar dat is Mathieu zijn keuze. Mathieu is nu op een leeftijd dat hij het zou moeten proberen, als hij het wil proberen. Ik hoop dat ie het gewoon gaat doen."

De 71-jarige Nederlander verwijst naar voorbeelden als Bradley Wiggins en Geraint Thomas: dat waren ook renners van wie niemand dacht dat ze de Tour zouden winnen. Het is een waanzinnige theorie die Bobbie Traksel alleszins niet kan overtuigen. Dat is gebleken tijdens de Eurosport-uitzending van de derde rit van de AlUla Tour.

Traksel vindt het te laat voor transformatie

Traksel kwam toen als co-commentator terug op de stelling van Stamsnijder. Volgens Traksel is het al te laat voor Van der Poel om de transformatie naar ronderenner te maken. "Hij is net 31 geworden. Ik zie hem eerder een triatlon winnen", aldus Traksel.