Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) krijgt zwaar verdict na val aan hoge snelheid

Laurenz Rex (26), een van de nieuwkomers bij Soudal Quick-Step, leek weg te komen met schaafwonden na een zware val in de AlUla Tour. Na verder onderzoek werden echter breuken vastgesteld.

Met een vierde plaats in de eerste etappe was het debuut van Laurenz Rex bij Soudal Quick-Step een schot in de roos. Hij zou in het voorjaar ook een belangrijke rol krijgen, onder meer in de Omloop Nieuwsblad.

Door die koers mag al zeker een streep door, want na bijkomende onderzoeken is gebleken dat Rex drie processus spinosi of doornuitsteeksels heeft gebroken bij een valpartij aan zo'n 100 km/u in de AlUla Tour.

Zware blessure voor Rex

"Laurenz is in stabiele toestand, maar zal enkele weken rust nodig hebben voordat hij met zijn revalidatie kan beginnen. Iedereen bij Soudal Quick-Step en de bredere Wolfpack-familie wenst Laurenz een spoedig herstel."

"Ik wil graag de ploegarts, de medische staf van de wedstrijd en iedereen in het ziekenhuis bedanken voor de goede zorgen, evenals iedereen die me steunbetuigingen en berichten heeft gestuurd – dat heeft me enorm geraakt", zegt Rex zelf.

"Ik neem nu de tijd om te herstellen en hoop later dit seizoen sterker terug te keren." Er volgen binnenkort nog controles en dan zal er een nieuwe update volgen over de toestand van Rex.



