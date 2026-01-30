Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

Tim Declercq gaat voortaan door het leven als trainer bij Soudal Quick-Step, de ondertussen ex-ploeg van Remco Evenepoel. Diens vertrek zorgt wel voor een andere dynamiek, terwijl er in de grote koersen moet gestreden worden tegen mannen als Van der Poel en Pogacar.

Die uitdaging heeft Declercq ook aangestipt op de voorbije editie van Velofollies tijdens een interview met de organisatie. "Je merkt aan alles dat de Wolfpack-spirit weer iets meer aanwezig is. Dat wil niet zeggen dat we van overwinning naar overwinning gaan rijden in de Belgische klassiekers. Het zou wel leuk zijn als we op zijn minst weer een beetje kunnen meestrijden."

Voor Declercq was het ook nog eens een gelegenheid om uit te leggen in wat die Wolfpack-spirit zich nu precies uit. "Dat betekent dat er niemand boven het geheel staat. Dat het belangrijkste voor de ploeg gebeurt en niemand met een eigen agenda aan de start staat. Alles gaat voor het ploegbelang." Dat wordt dan ook zo uitgevoerd.

Logisch dat er in tijdperk Evenepoel voor hem gewerkt werd

Laat ons eerlijk zijn: dat is wel een heel verschil met de vorige jaren, met een kopman als Evenepoel in de ploeg. "Het is zeker geen sneer naar Remco. Als je met zo'n kampioen in de ploeg rijdt, wordt er automatisch specifiek voor hem gewerkt", vindt Declercq dit ook de logica zelve. "Het is wel altijd onze sterkte geweest om te koersen vanuit het collectief."

Het is echter de vraag of dit ook nog resultaat oplevert anno 2026. "De manier van koersen in de klassiekers is wel wat veranderd, met de Van der Poels en Pogacars die niet bang zijn om er op 80 kilometer van de meet aan te beginnen. Dat maakt het heel moeilijk om te anticiperen, maar ik denk wel dat er met een goed collectief mooie dingen mogelijk zijn."

Soudal Quick-Step tracht zich te wapenen

We zullen er binnenkort in het voorjaar snel achter komen of Tim Declercq het bij het juiste eind heeft. In elk geval heeft Soudal Quick-Step geprobeerd zich beter te wapenen voor de klassiekers door mannen als Stuyven en Van Baarle binnen te halen.