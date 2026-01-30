Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Declercq gaat voortaan door het leven als trainer bij Soudal Quick-Step, de ondertussen ex-ploeg van Remco Evenepoel. Diens vertrek zorgt wel voor een andere dynamiek, terwijl er in de grote koersen moet gestreden worden tegen mannen als Van der Poel en Pogacar.

Die uitdaging heeft Declercq ook aangestipt op de voorbije editie van Velofollies tijdens een interview met de organisatie. "Je merkt aan alles dat de Wolfpack-spirit weer iets meer aanwezig is. Dat wil niet zeggen dat we van overwinning naar overwinning gaan rijden in de Belgische klassiekers. Het zou wel leuk zijn als we op zijn minst weer een beetje kunnen meestrijden."

Voor Declercq was het ook nog eens een gelegenheid om uit te leggen in wat die Wolfpack-spirit zich nu precies uit. "Dat betekent dat er niemand boven het geheel staat. Dat het belangrijkste voor de ploeg gebeurt en niemand met een eigen agenda aan de start staat. Alles gaat voor het ploegbelang." Dat wordt dan ook zo uitgevoerd.

Logisch dat er in tijdperk Evenepoel voor hem gewerkt werd

Laat ons eerlijk zijn: dat is wel een heel verschil met de vorige jaren, met een kopman als Evenepoel in de ploeg. "Het is zeker geen sneer naar Remco. Als je met zo'n kampioen in de ploeg rijdt, wordt er automatisch specifiek voor hem gewerkt", vindt Declercq dit ook de logica zelve. "Het is wel altijd onze sterkte geweest om te koersen vanuit het collectief."

Het is echter de vraag of dit ook nog resultaat oplevert anno 2026. "De manier van koersen in de klassiekers is wel wat veranderd, met de Van der Poels en Pogacars die niet bang zijn om er op 80 kilometer van de meet aan te beginnen. Dat maakt het heel moeilijk om te anticiperen, maar ik denk wel dat er met een goed collectief mooie dingen mogelijk zijn."

Soudal Quick-Step tracht zich te wapenen

Lees ook... Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt
We zullen er binnenkort in het voorjaar snel achter komen of Tim Declercq het bij het juiste eind heeft. In elk geval heeft Soudal Quick-Step geprobeerd zich beter te wapenen voor de klassiekers door mannen als Stuyven en Van Baarle binnen te halen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tim Declercq
Remco Evenepoel
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

17:00
Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

16:10
Plots is het weer helemaal terug: Evenepoel krijgt heel goed nieuws te horen

Plots is het weer helemaal terug: Evenepoel krijgt heel goed nieuws te horen

15:00
Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

18:00
Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

19:00
WK-organisatie treurt: niet-deelname Van Aert blijft niet zonder gevolgen

WK-organisatie treurt: niet-deelname Van Aert blijft niet zonder gevolgen

20:30
🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

18:30
Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull

Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull

08:00
"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

16:00
Sanne Cant is het niet eens met Paul Herygers en vreest voor één crosser

Sanne Cant is het niet eens met Paul Herygers en vreest voor één crosser

13:30
Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen

Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen

13:00
Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard

Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard

10:00
Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening

Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening

12:30
🎥 Unibet Rose Rockets krijgt mokerslag van de Tour de France

🎥 Unibet Rose Rockets krijgt mokerslag van de Tour de France

11:30
De Cauwer haalt aan wat grandioos verkeerd liep met Evenepoel bij Quick-Step

De Cauwer haalt aan wat grandioos verkeerd liep met Evenepoel bij Quick-Step

07:00
Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) krijgt zwaar verdict na val aan hoge snelheid

Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) krijgt zwaar verdict na val aan hoge snelheid

10:30
Van Aert spreekt met lof over Van der Poel en vreest voor de Belgen

Van Aert spreekt met lof over Van der Poel en vreest voor de Belgen

09:00
Herygers ziet duidelijke favoriete voor het WK en zegt ook waarom

Herygers ziet duidelijke favoriete voor het WK en zegt ook waarom

08:30
"Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in

"Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in

29/01
"Dat lukt nog niet": Wout van Aert geeft update over zijn enkelblessure

"Dat lukt nog niet": Wout van Aert geeft update over zijn enkelblessure

07:30
Hoe goed was de ploegentijdrit van Red Bull-BORA-hansgrohe? Dit denkt Evenepoel ervan

Hoe goed was de ploegentijdrit van Red Bull-BORA-hansgrohe? Dit denkt Evenepoel ervan

29/01
Ralph Denk houdt zich niet in over de confrontatie met Patrick Lefevere

Ralph Denk houdt zich niet in over de confrontatie met Patrick Lefevere

29/01
Eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel levert meteen knallende overwinning op

Eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel levert meteen knallende overwinning op

29/01
Angelo De Clercq doet smeekbede aan weergoden voor WK veldrijden

Angelo De Clercq doet smeekbede aan weergoden voor WK veldrijden

29/01
Meteen zorgen voor Remco Evenepoel? "Dat ben ik gewoon"

Meteen zorgen voor Remco Evenepoel? "Dat ben ik gewoon"

29/01
Niet alleen Van Aert: Vanthourenhout ziet gemiste kans voor andere Belg op WK veldrijden

Niet alleen Van Aert: Vanthourenhout ziet gemiste kans voor andere Belg op WK veldrijden

29/01
"Ze hebben het opgegeven": groot gevaar voor Vingegaard bij Visma Lease a Bike

"Ze hebben het opgegeven": groot gevaar voor Vingegaard bij Visma Lease a Bike

29/01
Als dat maar geen problemen geeft: organisatie WK veldrijden pakt uit met 'specialleke'

Als dat maar geen problemen geeft: organisatie WK veldrijden pakt uit met 'specialleke'

29/01
Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar

Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar

29/01
"In principe nog een jaar op de ziekenkas": Eli Iserbyt ziet echter andere optie

"In principe nog een jaar op de ziekenkas": Eli Iserbyt ziet echter andere optie

29/01
AlUla Tour: Belg vijfde bergop, andere betrokken bij zware crash aan 100 km per uur

AlUla Tour: Belg vijfde bergop, andere betrokken bij zware crash aan 100 km per uur

29/01
25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co

25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co

29/01
"Einde van een tijdperk": bekende veldritploeg stopt ermee na dit seizoen

"Einde van een tijdperk": bekende veldritploeg stopt ermee na dit seizoen

29/01
📷 OFFICIEEL Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg

29/01
Lotte Kopecky verrast Ine Beyen: "Mooi om de andere kant te leren kennen"

Lotte Kopecky verrast Ine Beyen: "Mooi om de andere kant te leren kennen"

29/01
OFFICIEEL Ploegleider geschorst, al ondervindt die daar geen hinder van

OFFICIEEL Ploegleider geschorst, al ondervindt die daar geen hinder van

29/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Lucinda Brand Eli Iserbyt Thibau Nys Lotte Kopecky Tadej Pogacar Jose De Cauwer Michael Vanthourenhout Adrie Van Der Poel Klaas Lodewyck Dylan Groenewegen Mees Hendrikx Victor Lafay Gerben De Knegt Wout Poels Ben Healy

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved