"Eerlijk gezegd niet het plan": Mads Pedersen zorgt voor stevige verrassing

Mads Pedersen komt dan toch aan de start van Milaan-Sanremo. De Deen brak begin februari zijn pols en sleutelbeen, maar is na zo'n zes weken alweer fit om te koersen.

Pedersen fit voor Milaan-Sanremo

Enkele dagen geleden verklaarde ploegleider Kim Andersen nog dat Mads Pedersen niet aan de start zou komen van Milaan-Sanremo, maar de Deen zal zaterdag de zieke Jonathan Milan vervangen.

Volgens Lidl-Trek is de revalidatie van Pedersen sneller verlopen dan verwacht. "Alle medische controles bevestigen dat hij klaar is om te koersen", zegt dokter Jens Hinder op de ploegwebsite.

"Eerlijk gezegd was het plan niet om in Sanremo te koersen", zegt Pedersen zelf. "Maar we hebben een hele goede training afgewerkt en wilden specifieke cijfers zien op training om ook een kans te maken op een goed resultaat in deze koers."

Pedersen kijkt uit naar rentree in Milaan-Sanremo

"Na een paar zware trainingen deze week geloven we dat het een goede beslissing is om weer te koersen. Natuurlijk hadden de dokters en mijn coach ook inspraak in hoe en wanneer ik terug kon komen."



"Dr. Jens heeft veel onderzoeken gedaan met mij en mijn hand en hij is er 100 procent zeker van dat ik weer kan koersen, het is dus het is best leuk om al terug te zijn. Het is ook een goed startpunt voorafgaand aan de Belgische klassiekers", besluit Pedersen nog.