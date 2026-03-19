Profiteert Pogacar van hem in Milaan-Sanremo? "Interesseert Van der Poel niet"

Raakt Tadej Pogacar van Mathieu van der Poel af in Milaan-Sanremo? Zo niet, wil de wereldkampioen dan de zege gunnen aan ploegmaat Isaac del Toro?

Al drie jaar slaagt Tadej Pogacar er niet in om Mathieu van der Poel definitief uit het wiel te rijden in Milaan-Sanremo. Vorig jaar probeerde hij het dan maar op de Cipressa, maar ook dat bracht hem niet dichter bij de zege.

Sleutelrol voor Del Toro in Milaan-Sanremo?

Volgens ex-renner Thomas Dekker kan Isaac del Toro dit jaar een sleutelrol spelen in Milaan-Sanremo. Als Pogacar hem ruimte geeft om zelf aan te vallen, kan de wereldkampioen daar volgens Dekker van profiteren.

Profiteren Del Toro en Pogacar van Van der Poel?

"Dan moet Mathieu hem gaan halen. Want wat is een tweede plaats voor hem? Het is voor UAE een groot voordeel dat Mathieu zo'n kampioen is dat hij altijd voor de overwinning rijdt", zegt hij bij Live Slow Ride Fast.

"Hij rijdt mee, hij gaat niet in het wiel zitten als ze met drie overblijven na de Cipressa." Dekker denkt ook dat Del Toro in staat moet zijn om mee te kunnen met Pogacar en Van der Poel op de Poggio.



"Eigenlijk moeten ze dan om de beurt aanvallen, want het interesseert Van der Poel niet dat hij tweede wordt." En toch twijfelt Dekker of Pogacar en Del Toro het met twee zouden halen tegen Van der Poel. "Ik denk dat ze wellicht niet slim genoeg zijn om het tactisch uit te spelen."