Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"

Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"
UAE Team Emirates-XRG heeft zijn zinnen gezet op een nieuw wonderkind. Patrick Lefevere was hier kritisch voor, maar teammanager Mauro Gianetti ontkent de interesse niet.

De ploeg die Tadej Pogacar reeds in zijn rangen heeft wil ook Paul Seixas. Patrick Lefevere haalde vooral uit naar Matxin, die de rol van Sports Manager vervult bij UAE. Lefevere zei in het algemeen toch ook dat hij hoopt dat Seixas niet bij UAE belandt. Enter Mauro Gianetti: de Zwitser kan duidelijkheid scheppen over de interesse van UAE.

Gianetti heeft een interview gegeven aan Cyclism'Actu en uiteraard kwam de belangstelling voor Seixas ter sprake. "Het is buitengewoon om een renner met zo’n duidelijk talent te zien. Zijn start van het seizoen is indrukwekkend, zowel qua fysiek als karakter." Seixas won de Faun-Ardèche Classic en een etappe in de Algarve.

Indrukwekkende Seixas in Strade

Zijn tweede plaats in de Strade Bianche was wellicht nog het meest indrukwekkend. Dat steekt ook Gianetti niet onder stoelen of banken. "Wat hij in Strade Bianche heeft gepresteerd was buitengewoon. Hij is een nieuw fenomeen, net als Tadej, Van der Poel, Evenepoel of Vingegaard. Bovendien is hij Frans. Natuurlijk houden alle teams hem in de gaten."

Gianetti uit zijn bewondering voor de prestaties van Seixas en ontkent niet dat hij het 19-jarige talent graag wil strikken. "Maar het is zijn beslissing. Op dit moment rijdt hij voor een zeer goede ploeg." Zou het een droom zijn om met hem samen te werken? "Het is meer dan een droom. Zoals ik al zei: het is een nieuw fenomeen dat zijn intrede doet."

Seixas nog onder contract bij Decathlon


Daarom vindt Gianetti het dan ook logisch dat alle topploegen hem graag zouden willen inlijven. "Iedereen droomt ervan om hem in de ploeg te hebben." Seixas heeft nog een contract bij Decathlon CMA CGM tot het einde van 2027. 

