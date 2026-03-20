"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Derde keer, goede voor Filippo Ganna in Milaan-Sanremo? De Italiaan werd al twee keer tweede na Mathieu van der Poel, maar rekent ook op de Nederlander om dit jaar wel te winnen.

Wordt Ganna opvolger van Nibali in Milaan-Sanremo?

Krijgt Italië acht jaar na Vincenzo Nibali nog eens een winnaar uit eigen land in Milaan-Sanremo? Giulio Pellizzari (22, Red Bull-BORA-hansgrohe) maakte al indruk dit seizoen, maar debuteert in La Primavera. 

Filippo Ganna heeft zich wel al bewezen in Milaan-Sanremo, in 2023 en 2025 werd hij telkens tweede. Vorig jaar moest hij Pogacar en Van der Poel laten rijden op de Cipressa en de Poggio, maar hij kwam wel telkens terug. 

Pogacar mag Van der Poel niet lossen voor Ganna

Vorig jaar slaagde Pogacar er niet in om Van der Poel te lossen, kan hij dat dit jaar wel? "Ik hoop het niet! Dat zou slecht nieuws zijn voor mij", zegt Ganna bij La Gazzetto dello Sport. 

"Als hij Van der Poel lost, dan zien we Tadej pas aan de finish terug. Van der Poel is een van de enigen die Pogacar in bedwang kan houden en hij blijft ook vaak rustiger in de finale", gaat Ganna verder. 

"Ieder jaar is anders, maar ik hoop dat ik minder moet achtervolgen dan in 2025. Of Milaan-Sanremo een obsessie is geworden? Nee, ik wil geschiedenis schrijven en wil deel uitmaken van de selecte club die een monument heeft gewonnen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Filippo Ganna
Mathieu Van Der Poel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Remco Evenepoel Jasper Philipsen Tom Dumoulin Thijs Zonneveld Tim Merlier Ine Beyen Greg Van Avermaet Oliver Naesen Jordi Meeus Primoz Roglic Cian Uijtdebroeks Juan Ayuso Mauro Gianetti Philippe Gilbert Arnaud De Lie Toon Aerts

Nieuwste reacties

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved