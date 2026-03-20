"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

Derde keer, goede voor Filippo Ganna in Milaan-Sanremo? De Italiaan werd al twee keer tweede na Mathieu van der Poel, maar rekent ook op de Nederlander om dit jaar wel te winnen.

Wordt Ganna opvolger van Nibali in Milaan-Sanremo?

Krijgt Italië acht jaar na Vincenzo Nibali nog eens een winnaar uit eigen land in Milaan-Sanremo? Giulio Pellizzari (22, Red Bull-BORA-hansgrohe) maakte al indruk dit seizoen, maar debuteert in La Primavera.

Filippo Ganna heeft zich wel al bewezen in Milaan-Sanremo, in 2023 en 2025 werd hij telkens tweede. Vorig jaar moest hij Pogacar en Van der Poel laten rijden op de Cipressa en de Poggio, maar hij kwam wel telkens terug.

Pogacar mag Van der Poel niet lossen voor Ganna

Vorig jaar slaagde Pogacar er niet in om Van der Poel te lossen, kan hij dat dit jaar wel? "Ik hoop het niet! Dat zou slecht nieuws zijn voor mij", zegt Ganna bij La Gazzetto dello Sport.

"Als hij Van der Poel lost, dan zien we Tadej pas aan de finish terug. Van der Poel is een van de enigen die Pogacar in bedwang kan houden en hij blijft ook vaak rustiger in de finale", gaat Ganna verder.

"Ieder jaar is anders, maar ik hoop dat ik minder moet achtervolgen dan in 2025. Of Milaan-Sanremo een obsessie is geworden? Nee, ik wil geschiedenis schrijven en wil deel uitmaken van de selecte club die een monument heeft gewonnen."