Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

Omwille van fiscale redenen trekken heel wat sporters naar landen als Monaco. Ook heel wat renners hebben er hun domicilie staan.

Renners kiezen voor Monaco als verblijfplaats

Belgische renners vallen onder het statuur van bediende, vanaf het moment dat zij 11.040 euro per jaar verdienen via een werkgever uitbetaald. Zeventig procent van alle rennerscontracten valt onder dat statuut van bediende, maar toch zijn er ook renners die kiezen voor Monaco of zo als woonplaats.

Dat doen ze om fiscale redenen, al moet je dan wel goed verdienen, zodat de kosten om in Monaco te wonen niet te hoog oplopen en het niet meer interessant maken.

Toppers als Wout van Aert en Remco Evenepoel, die heel goed hun boterham verdienen, hebben er echter voor gekozen om toch in ons land te wonen en hier hun belastingen te betalen.

Nood aan thuisgevoel

“Ik zou het voor mezelf niet kunnen vatten als ik na Sanremo naar Monaco zou trekken in plaats van naar huis te gaan”, vertelt Wout van Aert aan Het Laatste Nieuws. Misschien kan Monaco een thuis worden, maar ik ben nu al tussen 150 en 200 dagen van huis en dan laat ik mensen achter die meer nood hebben aan dat thuisgevoel.”

Ook Evenepoel doet het niet. Hij verblijft afwisselend in Spanje en België. “Hoe ouder we worden, hoe groter de kans wordt om een gezin te stichten. Het lijkt mij moeilijk om in Monaco met kindjes te wonen. Voor mij is Monaco een afgesloten verhaal”, besluit hij.