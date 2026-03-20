Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

Lotte Kopecky beleefde een goede aanloop naar Milaan-Sanremo. Toch weet ze dat het vertrouwen van het grote publiek vaak maar tijdelijk is.

Kopecky wint Nokere Koerse

Met een zevende plek in de Trofeo Alfredo Binda en de winst in Nokere Koerse lijkt Lotte Kopecky helemaal klaar voor Milaan-Sanremo zaterdag.

Dat ze terugkeerde naar België om Nokere te rijden is opvallen. “Nokere blijft voor mij een speciale wedstrijd en is ook gewoon een mooie wedstrijd”, vertelt ze aan Sporza.

Over haar conditie is ze best tevreden, al zijn er andere factoren die veel meer bepalen. “In de wedstrijden zat er altijd wel iets tegen of ging het niet zoals ik het zelf wilde.”

Nokere gaf haar de bevestiging dat ze goed bezig is met haar ploeg. Dat zorgt voor vertrouwen voor wat er de komende periode allemaal aankomt.

Helemaal klaar voor Milaan-Sanremo

Want de kritiek komt heel snel terug als er niet gewonnen wordt. “We hebben heel snel afgedaan. Als we niet bevestigen of iets tonen, dan kunnen we heel snel niets meer”, deelt ze een stevige sneer uit.



“We zijn geen robots, en het gaat niet allemaal vanzelf”, besluit ze vlak voor Milaan-Sanremo, een supermooie wedstrijd die ze maar al te graag wil toevoegen aan haar palmares. “Ik denk dat we klaar zijn voor zaterdag.”