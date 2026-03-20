Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel weten welke renners hen zullen ondersteunen in Milaan-Sanremo. Alpecin-Premier Tech wil natuurlijk met een van die twee de overwinning behalen. "Een sterk duo", noemt de ploeg hen op sociale media.

In aanloop naar Milaan-Sanremo is vooral de selectie van Visma-Lease a Bike opgevallen, omdat Victor Campenaerts in die ploeg Matthew Brennan nog moest vervangen. Het loont ook zeker de moeite om te bekijken met welke renners Alpecin-Premier Tech aan de start komt. Van der Poel is als topfavoriet kopman, Philipsen is het alternatief.

In het verleden hebben ze allebei al bewezen dat ze Milaan-Sanremo kunnen winnen. Dat zal hun ploegmaats zeker de motivatie geven om zich uit de naad te werken. Onlangs heeft Van der Poel ook al het vertrouwen uitgesproken in zijn ploegmaats, zonder in te gaan op wie dat dan specifiek zou zijn. Dat is ondertussen wel bekend.

Planckaert en Verstrynge zijn de Belgische helpers

Alpecin-Premier Tech heeft inmiddels bekendgemaakt welke renners deel zullen uitmaken van de selectie voor La Primavera. Naast Van der Poel en Philipsen komen ook Silvan Dillier, Michael Gogl, Tim Marsman, Edward Planckaert en Emiel Verstrynge aan de start. Zij krijgen allemaal een niet te onderschatten rol in de koers van zaterdag.

Iedereen weet immers dat het plan van UAE is om de koers hard te maken en zeker van aan de voet van de Cipressa het tempo hoog te leggen, zodat Pogacar later op diezelfde klim kan aanvallen. Voor Van der Poel is het cruciaal om dan meteen in het wiel van Pogacar te zitten. Aan zijn ploegmaats om VDP dus ook goed te positioneren.



Lees ook... Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen›

Wind kan doorslaggevend zijn voor kansen Van der Poel

Philipsen moet dan weer zo goed mogelijk de klimmetjes overleven, indien een overblijvend groepje kan sprinten voor de zege. Of Pogacar (en Van der Poel) voorop kan blijven, zal immers ook afhangen van de (tegen)wind.