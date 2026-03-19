"Voorkomen dat carrière in gevaar komt": renner van Soudal Quick-Step incasseert domper

Gianmarco Garofoli, een 23-jarige Italiaan van Soudal Quick-Step, staat een tijdje aan de kant. In de Strade Bianche kreeg Garofoli een steen tegen zijn knie, die nu zelfs zijn carrière in gevaar kan brengen.

Met een tweede plaats in de Ronde van Sardinië en een elfde plaats in de Trofeo Laigueglia deed Gianmarco Garofoli het goed begin maart. In de Strade Bianche werd de Italiaan 28ste op net geen tien minuten van Pogacar.

Steen op knie in Strade Bianche

Garofoli werd tijdens de Strade Bianche geraakt door een steen op zijn knie, maar kon zijn weg dus wel verder zetten. "Op dat moment leek het niets, het was zo'n klap die snel weer leek over te gaan", zegt hij op zijn sociale media.

"Maar nee. Ik sta voor een lange pauze, die noodzakelijk is om te voorkomen dat de rest van mijn carrière in gevaar komt. En hier wil ik eerlijk zijn: het is niet makkelijk om te accepteren", zegt Garofoli.

Garofoli lange tijd aan de kant

"Als je je goed voelt, als je het gevoel hebt dat je iets aan het opbouwen bent, doet zo'n abrupte pauze pijn. Mentaal meer dan fysiek. Maar dat hoort erbij. Sport draait niet alleen om hard gaan, als alles op wieltjes loopt."



"Het gaat ook hierom: stoppen, geduldig zijn, de stukjes weer bij elkaar rapen en niet gek worden. Nu verandert alles. Geen wedstrijden, geen adrenaline. Alleen rustig werk, therapie, lange dagen en een heldere geest. Ik ga deze tijd gebruiken om me tot in de puntjes te verzorgen en met nog meer honger terug te komen."