Profiteerde Segaert van tactische blunder? Analist en Visma-Lease a Bike spreken elkaar tegen

Alec Segaert was in de GP Denain op pad met Per Strand Hagenes. Segaert speelde het tactisch slim, maar ging Visma-Lease a Bike niet in de fout?

Op zo'n 50 kilometer van de streep reden Segaert en Hagenes weg in de GP Denain. De twee werkten goed samen, maar op tien kilometer van de streep versnelde Hagenes. Segaert moest lossen, maar bleef hangen op zo'n tiental meter.

Hagenes over duel met Segaert

Achteraf verklaarde Segaert dat hij dat bewust deed. Hagenes bleef op kop rijden, op zo'n twee kilometer van de streep ging Segaert op en over de Noor. Segaert hield alleen stand, Hagenes werd nog opgerold door het peloton en werd 41ste.

"Ik net niet genoeg energie meer in de benen om Segaert te volgen. In zo'n situaties is het altijd lastig om te kiezen wat te doen. Ik had kunnen wachten op hem en de sprint aangaan. Ik besloot dat niet te doen", zegt Hagenes op de ploegwebsite.

Ging Visma-Lease a Bike tactisch in de fout?

Analist Benji Naesen vindt dat Visma-Lease a Bike tactisch in de fout ging. "De ploegleider had moeten ingrijpen in plaats van Per Strand Hagenes zeven kilometer lang 10 meter voor Alec Segaert te laten rijden."

"Je geeft Segaert gewoon de ruimte om de slipstream te gebruiken en om eerlijk te zijn had Hagenes meer vertrouwen moeten hebben in zijn sprint", besluit hij nog. Bij Visma-Lease a Bike vinden ze niet dat er fouten zijn gemaakt.





"Vooraf hadden we een tactisch plan gemaakt en werkelijk alles klopte. Dat het dan net niet lukt in de laatste kilometers is een anticlimax, maar voor mij is het belangrijkste dat we als jonge ploeg ontzettend goed hebben gereden", zegt ploegleider Robert Wagner.