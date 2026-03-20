🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

Alec Segaert reed naar de winst in de GP Denain. Jules Hesters verging het minder goed: hij moest enkele kilometers zonder zadel rijden.

Zadel van Jules Hesters breekt af

Jules Hesters zat goed in de wedstrijd in de GP Denain. “Ik had het gevoel dat ik de top 10 kon halen”, vertelt hij achteraf aan Sporza. Hij zat in de groep van 40 renners die voor de overwinning zou koersen.

Maar plots ging het echter fout voor onze landgenoot. “Omdat je op de kasseien toch wat de schokken wil opvangen, zette ik mijn volle gewicht op mijn zadel. Maar dat brak daardoor af”, gaat hij verder.

De beelden, die je hieronder kan bekijken, gingen al snel het internet rond. “Het was helemaal in het begin van de kasseistrook. Ik denk dat ik wel 3 kilometer recht op de pedalen heb gestaan.”

44ste plek

De volgauto zat nog ver weg, waardoor het lang wachten was op een andere fiets. Door heel de tijd recht op de trappers te staan waren zijn benen volledig verzuurd.

Uiteindelijk werd Hesters nog 44ste in de rituitslag. “Dat is niet slecht, maar dat zegt ook niet veel. Ik had het gevoel dat een supergoed resultaat erin zat”, besluit hij.



