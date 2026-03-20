Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

In de slotetappe van de Tirreno-Adriatico kreeg Edward Theuns een bestraffing. Ook zijn ploegmaat Jonathan Milan werd bestraft.

Zege in slotetappe Tirreno-Adriatico

Edward Theuns loodste in de slotetappe van de Tirreno-Adriatico zijn ploegmaat Jonathan Milan naar de overwinning. Een goede lead-out verzorgen geeft onze landgenoot de nodige voldoening.

“Milan is een van de beste sprinters en het is mijn taak hem aan de overwinning te helpen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “De manier waarop het vorige zondag lukte, daar was ik echt heel blij mee. Als je merkt dat je zo het verschil kan maken, geeft dat echt veel voldoening.”

Maar in diezelfde etappe werd het tweetal ook bestraft. Ze kregen elk een boete van 200 Zwitserse frank, 10 seconden straftijd en puntenaftrek van de UCI. Dat gebeurde niet in de sprint, maar eerder in de etappe, op 95 kilometer van de finish.

Boete en puntenaftrek voor Theuns

“Dat was nog in het begin van de koers”, legt Theuns uit. “Op het klimmetje, waar Mathieu van der Poel doortrekt gaf ik Johnny een duwke op de bil, om hem te laten inschuiven.”



Een bestraffing dus om zijn eigen ploegmaat te helpen. “Blijkbaar mag je een ploegmaat dus geen duwtje meer geven. Helaas heeft dit dus een toch wel zware boete opgeleverd. Ik vind het een jammerlijk voorval eigenlijk.”