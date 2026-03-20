Freire adviseert UAE-baas en is niet blind voor geschiedenis: "Van der Poel heeft het gedaan"

Een van de ex-winnaars heeft zich uitgesproken over de strijd tussen Van der Poel en UAE die we zaterdag in Milaan-Sanremo weer gaan zien. Die ex-winnaar is Oscar Freire.

"Het is de moeilijkste klassieker om te winnen", beweert Freire over Milaan-Sanremo bij de Spaanstalige tak van Eurosport. Wie naar zijn palmares kijkt, zou het nochtans niet zeggen. De 50-jarige Freire heeft immers drie keer Milaan-Sanremo gewonnen, in een tijdsspanne van amper zeven jaar. Er zijn heel weinig renners die hem dat nadoen.

Van der Poel heeft voorlopig dus nog een overwinning minder dan Freire. Nochtans is die laatste niet blind voor wat Van der Poel gepresteerd heeft. "Sinds ik het deed heeft het twintig jaar geduurd eer een renner nog eens twee keer Milaan-Sanremo won. Mathieu van der Poel heeft dat gedaan." Nog maar eens een bewijs van zijn enorme talent.

Freire deelt ervaring met UAE-baas Matxin

Freire heeft dus iets gemeenschappelijk met Van der Poel, maar dat betekent niet dat hij hem het meest genegen is. De grote baas van UAE is immers een landgenoot van Freire. "Ik heb Matxin al verteld wat hij moet doen. Ik heb vaak gekoerst in Sanremo en op de Cipressa. Als het na de start van een klim wat stilvalt, wordt het altijd moeilijker."

Wanneer het tempo dan weer de hoogte wordt ingejaagd, wordt de groep immers op een lint getrokken en ontstaan er makkelijk kloofjes. Dat speelt dan in het voordeel van een aanvaller als Pogacar, al is die afhankelijk van de wind. "Als het rugwind is, heb je nog wat over als je aankomt aan de Poggio", beseft Freire goed genoeg.

Pogacar afhankelijk van de wind

Lees ook... Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer›

Tegelijkertijd is Freire zich bewust van eventuele impact van tegenwind. "Als je wind tegen hebt, is het heel moeilijk voor een renner om alleen aan te komen." Pogacar zal dus moeten duimen dat de wind hem gunstig gezind is.