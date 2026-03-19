Flanders-Baloise heeft slecht én goed nieuws over revelatie Tom Crabbe na valpartij

Tom Crabbe schonk Flanders-Baloise al twee overwinningen dit seizoen, maar kwam in Nokere Koerse ten val. Crabbe liep ook een breukje op, maar dat houdt hem niet aan de kant.

Met ritzeges in de Ster van Bessèges en de Ruta del Sol mocht de 20-jarige Tom Crabbe al twee keer zegevieren dit jaar. Voor de sprinter van Flanders-Baloise loopt het in België wel iets minder goed.

Crabbe loopt breukje op bij valpartij in Nokere Koerse

In Kuurne-Brussel-Kuurne kwam hij pas 109de op bijna negen minuten binnen, in Nokere Koerse kwam hij ten val. Crabbe stapte wel nog weer op de fiets, maar moest uiteindelijk toch de strijd staken.

Flanders-Baloise meldt nu dat Crabbe een breuk heeft opgelopen bij zijn valpartij in Nokere Koerse. "Uit onderzoek blijkt dat Crabbe een avulsiefractuur heeft opgelopen aan de ringvinger van zijn linkerhand."

"Crabbe liep ook schaafwonden op aan zijn linkerarm en heup. Vanochtend (donderdag, nvdr.) deed hij al een testritje op de fiets en dat viel goed mee. Vrijdag/morgen zal hij dan ook aan de start staan van de Bredene Koksijde Classic."

Niet ideaal dus voor Crabbe, die de komende weken nog heel wat Belgische koersen zal rijden. Zo staan volgende week woensdag de Ronde van Brugge en zondag In Flanders Fields op zijn programma.