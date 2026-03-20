Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

Alec Segaert won donderdagmiddag de GP Denain. De Lendeledenaar had duidelijk zijn zinnen gezet op deze koers, maar speelde het wel op een bijzondere manier.

Segaert speelde spelletje met Hagenes

Maanden geleden had Alec Segaert zijn vader al verteld dat de GP Denain zijn grootste kans op winst zou worden in het voorjaar. De koers ligt hem en het deelnemersveld is ook beperkt.

Toch is het helemaal geen gemakkelijke koers om te winnen en de West-Vlaming leek het moeilijk te hebben. Al klopte dat niet. “Alec speelde een spelletje”, weet vader Frank te vertellen aan Het Nieuwsblad.

“Hij zei me daarjuist dat hij eigenlijk al eerder voelde dat hij Hagenes kon terugpakken, maar dat hij hem wilde laten spartelen.” Daarna, op iets meer dan 2,5 kilometer van het einde, reed hij op en over Hagenes naar de zege.

Droom om Parijs-Roubaix te winnen

Frank had dat wel door van zijn zoon. “We hielden daar in het achterhoofd rekening mee. Maar op een bepaald moment begon ik te twijfelen, omdat het heel lang duurde en het gat toch vrij groot was.”



GP Denain is binnen, de koers die doet denken aan een kleine versie van Parijs-Roubaix. “Roubaix is zijn droom”, besluit Frank Segaert. “Hij weet dat dat niet voor de eerste jaren zal zijn. Maar als hij ieder jaar een stapje kan blijven zetten... Wie weet.”