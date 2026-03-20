De Backer lyrisch voor Unibet Rose Rockets (ploeg Tietema) na overwinning Groenewegen op Vlaamse wegen

Met de Bredene Koksijde Classic stond er alweer een Vlaamse semiklassieker op de kalender. Het is weer een extra wedstrijd die op het palmares van Dylan Groenewegen terechtkomt.

Uiteraard werd de Bredene Koksijde Classic gekleurd door een vroege vlucht en dat was niet de enige vorm van actie. Door de opeenvolging van enkele hellingen waren er ook afscheidingen in het peloton. Na de heuvelzone waren er nog drie koplopers, met Vercouillie, Kroonen en Marchand. Vangheluwe en Lauryssen maakten nog de sprong.

Er was echter een samensmelting op komst met een achtervolgende groep en even later was de hergroepering totaal. Zo was er weer echt sprake van een peloton, maar een zestal aanvallers had de hoop om een sprint te ontlopen nog niet laten varen. Zo moesten de sprintersploegen nog aan de bak om de laatste kleine kloof te dichten.

Vijf leiders blijven lang weg

Theuns, Thijssen, Crabbe (ondanks breukje in de ringvinger) en Dupont waren de Belgische namen die op papier nog een snelle spurt in de benen moesten hebben. Het moest echter nog altijd maar blijken of zij een gooi konden doen naar de zege. Pedersen, Coppens, Gelders, Boulahoite en Beullens knokten voor elke seconde voorsprong. 

Pedersen en Beullens verdapperden nog, maar in de voorlaatste kilometer waren ook zij eraan voor de moeite. In de aanloop naar de sprint was er weer wat ellebogenwerk noodzakelijk. Theuns ging vroeg aan, maar werd nog ruimschoots overvleugeld. Daarna leek het vooral een strijd tussen Bittner en de ervaren Groenewegen en Ackermann.

Uitkijken naar Unibet Rose Rockets in Giro


Het was Groenewegen die de sprint knap naar zijn hand zette en zijn inspanning vlot volhield tot op de meet. "Mooi voor die ploeg en ook mooi voor de wedstrijd dat die naam op de erelijst komt", reageert Bert De Backer in de VRT-uitzending. "We zullen deze ploeg aan het werk zien in de Giro", heeft hij het over Unibet Rose Rockets, de ploeg van Bas Tietema. Ackermann en Bittner werden tweede en derde. 

Meer nieuws

Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"

Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"

19:00
Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

18:30
Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer

Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer

18:00
Freire adviseert UAE-baas en is niet blind voor geschiedenis: "Van der Poel heeft het gedaan"

Freire adviseert UAE-baas en is niet blind voor geschiedenis: "Van der Poel heeft het gedaan"

16:30
Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

16:00
Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

15:00
Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

14:00
Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

13:30
"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

13:00
Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

12:00
Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

12:30
📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

11:00
Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

10:00
Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

09:00
Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

08:30
🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

08:00
Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

07:30
"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

07:00
"Voorkomen dat carrière in gevaar komt": renner van Soudal Quick-Step incasseert domper

"Voorkomen dat carrière in gevaar komt": renner van Soudal Quick-Step incasseert domper

21:30
Mag Kopecky tevreden zijn? Beyen is glashelder en geeft gouden raad voor Milaan-Sanremo

Mag Kopecky tevreden zijn? Beyen is glashelder en geeft gouden raad voor Milaan-Sanremo

20:30
Profiteerde Segaert van tactische blunder? Analist en Visma-Lease a Bike spreken elkaar tegen

Profiteerde Segaert van tactische blunder? Analist en Visma-Lease a Bike spreken elkaar tegen

20:00
"Moet hij wat meer doen": trainingsmakker Van Aert ziet verschil met Pogacar en Van der Poel

"Moet hij wat meer doen": trainingsmakker Van Aert ziet verschil met Pogacar en Van der Poel

19/03
Profiteert Pogacar van hem in Milaan-Sanremo? "Interesseert Van der Poel niet"

Profiteert Pogacar van hem in Milaan-Sanremo? "Interesseert Van der Poel niet"

19/03
"Eerlijk gezegd niet het plan": Mads Pedersen zorgt voor stevige verrassing

"Eerlijk gezegd niet het plan": Mads Pedersen zorgt voor stevige verrassing

19/03
Enorme verrassing: wereldtopper in vorm onverwacht aan de start van Milaan-Sanremo

Enorme verrassing: wereldtopper in vorm onverwacht aan de start van Milaan-Sanremo

19/03
🎥 "Ik speelde het spel:" Segaert heeft revanche beet en onthult hoe hij kompaan tactisch aftroefde

🎥 "Ik speelde het spel:" Segaert heeft revanche beet en onthult hoe hij kompaan tactisch aftroefde

19/03
"Wordt vaak vergeten": Boonen vreest slecht nieuws voor Pogacar en Van der Poel

"Wordt vaak vergeten": Boonen vreest slecht nieuws voor Pogacar en Van der Poel

19/03
Philipsen pakt uit met onverwachte uitspraak over Van Aert

Philipsen pakt uit met onverwachte uitspraak over Van Aert

19/03
Flanders-Baloise heeft slecht én goed nieuws over revelatie Tom Crabbe na valpartij

Flanders-Baloise heeft slecht én goed nieuws over revelatie Tom Crabbe na valpartij

19/03
Een volgende topper in wording? José De Cauwer lovend voor Belgisch talent

Een volgende topper in wording? José De Cauwer lovend voor Belgisch talent

19/03
Bakelants kritisch voor Visma-Lease a Bike en stelt zich vragen bij Van Aert

Bakelants kritisch voor Visma-Lease a Bike en stelt zich vragen bij Van Aert

19/03
Onderging Pogacar transformatie? Renner ziet duidelijke signalen bij de wereldkampioen

Onderging Pogacar transformatie? Renner ziet duidelijke signalen bij de wereldkampioen

19/03
UAE-manager pakt uit met vreemde uitspraak over Mathieu van der Poel

UAE-manager pakt uit met vreemde uitspraak over Mathieu van der Poel

19/03
Ondanks geslaagde rentree: Uijtdebroeks onthult waar hij nog tekort schiet

Ondanks geslaagde rentree: Uijtdebroeks onthult waar hij nog tekort schiet

19/03
Vermeersch is eerlijk over UAE-tactiek en waarschuwt voor Pogacar

Vermeersch is eerlijk over UAE-tactiek en waarschuwt voor Pogacar

19/03
Meteen een lastige opdracht: Toon Aerts klaar en duidelijk over zijn eerste voorjaar

Meteen een lastige opdracht: Toon Aerts klaar en duidelijk over zijn eerste voorjaar

19/03

Meer nieuws

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
