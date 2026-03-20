De Backer lyrisch voor Unibet Rose Rockets (ploeg Tietema) na overwinning Groenewegen op Vlaamse wegen

Met de Bredene Koksijde Classic stond er alweer een Vlaamse semiklassieker op de kalender. Het is weer een extra wedstrijd die op het palmares van Dylan Groenewegen terechtkomt.

Uiteraard werd de Bredene Koksijde Classic gekleurd door een vroege vlucht en dat was niet de enige vorm van actie. Door de opeenvolging van enkele hellingen waren er ook afscheidingen in het peloton. Na de heuvelzone waren er nog drie koplopers, met Vercouillie, Kroonen en Marchand. Vangheluwe en Lauryssen maakten nog de sprong.

Er was echter een samensmelting op komst met een achtervolgende groep en even later was de hergroepering totaal. Zo was er weer echt sprake van een peloton, maar een zestal aanvallers had de hoop om een sprint te ontlopen nog niet laten varen. Zo moesten de sprintersploegen nog aan de bak om de laatste kleine kloof te dichten.

Vijf leiders blijven lang weg

Theuns, Thijssen, Crabbe (ondanks breukje in de ringvinger) en Dupont waren de Belgische namen die op papier nog een snelle spurt in de benen moesten hebben. Het moest echter nog altijd maar blijken of zij een gooi konden doen naar de zege. Pedersen, Coppens, Gelders, Boulahoite en Beullens knokten voor elke seconde voorsprong.

Pedersen en Beullens verdapperden nog, maar in de voorlaatste kilometer waren ook zij eraan voor de moeite. In de aanloop naar de sprint was er weer wat ellebogenwerk noodzakelijk. Theuns ging vroeg aan, maar werd nog ruimschoots overvleugeld. Daarna leek het vooral een strijd tussen Bittner en de ervaren Groenewegen en Ackermann.

Uitkijken naar Unibet Rose Rockets in Giro



Het was Groenewegen die de sprint knap naar zijn hand zette en zijn inspanning vlot volhield tot op de meet. "Mooi voor die ploeg en ook mooi voor de wedstrijd dat die naam op de erelijst komt", reageert Bert De Backer in de VRT-uitzending. "We zullen deze ploeg aan het werk zien in de Giro", heeft hij het over Unibet Rose Rockets, de ploeg van Bas Tietema. Ackermann en Bittner werden tweede en derde.