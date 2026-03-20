Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

Tim Merlier sukkelde maandenlang met een knieblessure. Zondag maakt hij zijn seizoensdebuut in de GP Monseré. Al is het bang afwachten hoe dat zou lopen.

Merlier debuteert in GP Monseré

Tim Merlier bevestigt dat hij zondag zijn eerste koers van het seizoen zal rijden. Hij is ondertussen al vier weken aan het trainen, al is dat natuurlijk niet veel om grootse dingen te verwachten.

“Pas vorige week op stage in Spanje - al mijn vierde stage richting dit seizoen maar de eerste zonder dat ik vroeger naar huis moest vliegen - heb ik voor het eerst vijf uur aan één stuk gefietst. Dat was al geleden van 6 september”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Hij komt dan ook met een bang hartje aan de start. “Ik lig er 's nachts wakker van of ik wel zal kunnen volgen. Er is zelfs sprake van een beetje faalangst. Ik kamp met een conditionele achterstand. Eigenlijk ben ik een experiment.”

Conditionele achterstand is groot

Hij ging een paar keer trainen met ploegmaat Bert Van Lerberghe en dan werd wel eens een sprintje getrokken. “Hij probeerde mij vanuit de rug eens te verrassen en dan counterde ik hem. En ja, hij heeft op zijn tanden gehad”, lacht Merlier.



Maar er geldt voor Merlier een omgekeerde logica. “Bert en ik weten dat hoe rapper ik op training ben, hoe slechter het gesteld is met mijn conditie. Na mijn vorige blessure zei ik hem op training: 'Bert, ik ben zo rap als een raket...' Maar in de eerste koers moest ik lossen”, besluit Merlier.