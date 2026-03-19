Mag Kopecky tevreden zijn? Beyen is glashelder en geeft gouden raad voor Milaan-Sanremo

Lotte Kopecky heeft in Nokere Koerse haar eerste zege van het seizoen geboekt. Ine Beyen ziet dat vooral mentaal deze overwinning belangrijk was voor Kopecky.

In Nokere Koerse probeerde Lotte Kopecky de forcing te voeren, maar het groepje waar ze mee wegreed draaide niet goed rond. Kopecky mikte dan maar op haar sprint en maakte het ook sterk af.

Mentaal belangrijke zege voor Kopecky

De tweevoudige wereldkampioene kon zo de nul wegvegen dit seizoen, net voor de grote klassiekers. "Die overwinning was misschien niet broodnodig, maar was wel meer dan welkom", zegt Ine Beyen bij Sporza.

Kopecky was vorige week in Italië, maar koos ervoor om toch nog naar België af te zakken voor Nokere Koerse. Dat toont volgens Beyen aan dat Kopecky er nood aan had om toch die eerste overwinning te pakken en te voelen dat ze goed bezig is.

Wat kan Kopecky in Milaan-Sanremo?

Kopecky mag in zichzelf geloven volgens Beyen, de vorm is zoals het moet zijn. Kopecky staat ook waar ze wilde staan. En dat is belangrijker dan hoog van de toren te blazen. "Het moet ook voor haar nog beginnen, maar ze zit op schema."

Milaan-Sanremo wordt zaterdag wel een andere koers, met een veel sterker deelnemersveld. Daar kan ze zich volgens Beyen wel verstoppen achter Wiebes. "Als ze op het juiste moment vooraan komt en een vrije rol krijgt, dan kan dat in haar kaart spelen en kan het dit jaar anders vallen."