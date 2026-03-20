"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

Koers en zware valpartijen, het lijkt haast iets waar je niet aan kan ontsnappen. Dat beseft ook Elke Bleyaert, de vrouw van Jasper Stuyven.

In de editie van Dwars door Vlaanderen van 2024 kwamen Wout van Aert en Jasper Stuyven zwaar ten val op de Kanarieberg. Het was meteen duidelijk dat het ernstig was.

“Ik ga altijd liever alleen naar de koers, dan moet ik met niemand rekening houden. Maar die keer had ik toch graag iemand bij me gehad”, vertelt Elke Bleyaert aan HUMO.

2024 was een verschrikkelijk jaar voor valpartijen, maar veel verbeterd is het zeker niet ondertussen. Het lijkt wel of valpartijen deel uitmaken van de koers. “Bij een valpartij ben ik uiteraard altijd opgelucht als hij er niet bij ligt.”

Ze heeft ook heel veel medeleven voor Sarah, de vrouw van Wout van Aert. “Hoe sterk moet Sarah niet zijn om dat elke keer weer te dragen, en te vérdragen? Dat geldt natuurlijk ook voor Wout: waar blijft hij de mentale kracht halen om telkens weer terug te komen?”

Kritiek op Wout van Aert

Dat er dan commentaar komt dat Van Aert niet meer dezelfde is als vroeger, dat begrijpt ze totaal niet. “Tja, dat kan ook niet, hè. Het zal je allemaal maar overkomen.”

Lees ook... 📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

Ze kan moeilijk om met die kritiek die renners krijgen. “Het is bijna een mirakel dat hij na die eerste zware val, in de Tour van 2019, weer gewoon heeft kunnen fietsen. En wat heeft hij sindsdien niet allemaal nog gepresteerd? Is het dan nooit genoeg, vraag ik me soms af.”

Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

16:00
📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

11:00
Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

15:00
Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

10:00
Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

14:00
Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

13:30
Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

12:30
Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

12:00
"Moet hij wat meer doen": trainingsmakker Van Aert ziet verschil met Pogacar en Van der Poel

"Moet hij wat meer doen": trainingsmakker Van Aert ziet verschil met Pogacar en Van der Poel

19:00
Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

09:00
Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

08:30
🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

08:00
Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

07:30
"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

07:00
"Voorkomen dat carrière in gevaar komt": renner van Soudal Quick-Step incasseert domper

"Voorkomen dat carrière in gevaar komt": renner van Soudal Quick-Step incasseert domper

21:30
Bakelants kritisch voor Visma-Lease a Bike en stelt zich vragen bij Van Aert

Bakelants kritisch voor Visma-Lease a Bike en stelt zich vragen bij Van Aert

19/03
Mag Kopecky tevreden zijn? Beyen is glashelder en geeft gouden raad voor Milaan-Sanremo

Mag Kopecky tevreden zijn? Beyen is glashelder en geeft gouden raad voor Milaan-Sanremo

20:30
Profiteerde Segaert van tactische blunder? Analist en Visma-Lease a Bike spreken elkaar tegen

Profiteerde Segaert van tactische blunder? Analist en Visma-Lease a Bike spreken elkaar tegen

20:00
Profiteert Pogacar van hem in Milaan-Sanremo? "Interesseert Van der Poel niet"

Profiteert Pogacar van hem in Milaan-Sanremo? "Interesseert Van der Poel niet"

18:30
"Eerlijk gezegd niet het plan": Mads Pedersen zorgt voor stevige verrassing

"Eerlijk gezegd niet het plan": Mads Pedersen zorgt voor stevige verrassing

18:01
Enorme verrassing: wereldtopper in vorm onverwacht aan de start van Milaan-Sanremo

Enorme verrassing: wereldtopper in vorm onverwacht aan de start van Milaan-Sanremo

17:00
🎥 "Ik speelde het spel:" Segaert heeft revanche beet en onthult hoe hij kompaan tactisch aftroefde

🎥 "Ik speelde het spel:" Segaert heeft revanche beet en onthult hoe hij kompaan tactisch aftroefde

16:30
"Wordt vaak vergeten": Boonen vreest slecht nieuws voor Pogacar en Van der Poel

"Wordt vaak vergeten": Boonen vreest slecht nieuws voor Pogacar en Van der Poel

19/03
Philipsen pakt uit met onverwachte uitspraak over Van Aert

Philipsen pakt uit met onverwachte uitspraak over Van Aert

19/03
Flanders-Baloise heeft slecht én goed nieuws over revelatie Tom Crabbe na valpartij

Flanders-Baloise heeft slecht én goed nieuws over revelatie Tom Crabbe na valpartij

19/03
Een volgende topper in wording? José De Cauwer lovend voor Belgisch talent

Een volgende topper in wording? José De Cauwer lovend voor Belgisch talent

19/03
Onderging Pogacar transformatie? Renner ziet duidelijke signalen bij de wereldkampioen

Onderging Pogacar transformatie? Renner ziet duidelijke signalen bij de wereldkampioen

19/03
UAE-manager pakt uit met vreemde uitspraak over Mathieu van der Poel

UAE-manager pakt uit met vreemde uitspraak over Mathieu van der Poel

19/03
Ondanks geslaagde rentree: Uijtdebroeks onthult waar hij nog tekort schiet

Ondanks geslaagde rentree: Uijtdebroeks onthult waar hij nog tekort schiet

19/03
Vermeersch is eerlijk over UAE-tactiek en waarschuwt voor Pogacar

Vermeersch is eerlijk over UAE-tactiek en waarschuwt voor Pogacar

19/03
Gilbert verdedigt Van Aert en heeft één boodschap voor kritische media en fans: "Blijf kalm!"

Gilbert verdedigt Van Aert en heeft één boodschap voor kritische media en fans: "Blijf kalm!"

19/03
Belgisch wielertalent en Wout van Aert hopen juist op het totaal tegenovergestelde

Belgisch wielertalent en Wout van Aert hopen juist op het totaal tegenovergestelde

18/03
Meteen een lastige opdracht: Toon Aerts klaar en duidelijk over zijn eerste voorjaar

Meteen een lastige opdracht: Toon Aerts klaar en duidelijk over zijn eerste voorjaar

19/03
Kopvrouw in Milaan-Sanremo? Kopecky onthult rolverdeling met Wiebes

Kopvrouw in Milaan-Sanremo? Kopecky onthult rolverdeling met Wiebes

19/03
Philipsen spreekt De Lie tegen, maar is ook eerlijk over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

Philipsen spreekt De Lie tegen, maar is ook eerlijk over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

19/03
Alec Segaert baalt als een stekker, maar onthoudt toch één iets positief

Alec Segaert baalt als een stekker, maar onthoudt toch één iets positief

19/03

Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Lotte Kopecky Jasper Philipsen Jonathan Milan Primoz Roglic Thijs Zonneveld Cian Uijtdebroeks Tim Merlier Tom Dumoulin Ine Beyen Florian Vermeersch Tom Boonen Thomas Dekker Jordi Meeus Mads Pedersen Juan Sebastian Molano Benavides Filippo Ganna

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
