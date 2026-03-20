"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

Koers en zware valpartijen, het lijkt haast iets waar je niet aan kan ontsnappen. Dat beseft ook Elke Bleyaert, de vrouw van Jasper Stuyven.

Valpartij in Dwars door Vlaanderen 2024

In de editie van Dwars door Vlaanderen van 2024 kwamen Wout van Aert en Jasper Stuyven zwaar ten val op de Kanarieberg. Het was meteen duidelijk dat het ernstig was.

“Ik ga altijd liever alleen naar de koers, dan moet ik met niemand rekening houden. Maar die keer had ik toch graag iemand bij me gehad”, vertelt Elke Bleyaert aan HUMO.

2024 was een verschrikkelijk jaar voor valpartijen, maar veel verbeterd is het zeker niet ondertussen. Het lijkt wel of valpartijen deel uitmaken van de koers. “Bij een valpartij ben ik uiteraard altijd opgelucht als hij er niet bij ligt.”

Ze heeft ook heel veel medeleven voor Sarah, de vrouw van Wout van Aert. “Hoe sterk moet Sarah niet zijn om dat elke keer weer te dragen, en te vérdragen? Dat geldt natuurlijk ook voor Wout: waar blijft hij de mentale kracht halen om telkens weer terug te komen?”

Kritiek op Wout van Aert

Dat er dan commentaar komt dat Van Aert niet meer dezelfde is als vroeger, dat begrijpt ze totaal niet. “Tja, dat kan ook niet, hè. Het zal je allemaal maar overkomen.”



Lees ook... 📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo›

Ze kan moeilijk om met die kritiek die renners krijgen. “Het is bijna een mirakel dat hij na die eerste zware val, in de Tour van 2019, weer gewoon heeft kunnen fietsen. En wat heeft hij sindsdien niet allemaal nog gepresteerd? Is het dan nooit genoeg, vraag ik me soms af.”