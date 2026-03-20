Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

Als Wout van Aert iets in zijn hoofd gestoken heeft, dan verandert hij niet snel van gedacht. Zijn wil om dit jaar opnieuw mee te doen aan Milaan-Sanremo was bijzonder groot. Het zal zaterdag dan ook het geval zijn.

Van Aert benadrukt op de site van Visma-Lease a Bike dat hij er zelf op stond om het Monument op zijn kalender te zetten. "Ik heb Milaan-Sanremo enkele jaren overgeslagen, maar ik wilde er dit seizoen absoluut weer bij zijn." Visma-Lease a Bike ging erin mee. Dat is maar goed ook, want na het afzeggen van Brennan is Van Aert sowieso kopman.

Van Aert verklaart waarom hij zo heeft uitgekeken naar zijn wederoptreden in La Primavera. "De wedstrijd behoort tot de mooiste van de wielerkalender. Ik heb als kijker genoten van de spannende editie van vorig jaar, dus ik vind het extra motiverend dat ik er straks opnieuw aan de start sta." Van Aert wil zelf zijn steentje bijdragen aan het spektakel.

Van Aert tevreden over Strade en Tirreno

De intentie was om zich via de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico zo goed mogelijk voor te bereiden. "Ik ben over het algemeen tevreden met het gevoel dat ik had tijdens die wedstrijden. Ik heb een goede week gehad in Tirreno-Adriatico, waar ik mezelf een aantal keer kon testen. Ik heb er alles aan gedaan om klaar te zijn", meent Van Aert.

Wanneer zaterdag Milaan-Sanremo aanbreekt, draait het natuurlijk niet om die ene wedstrijd. Het is het begin van een periode met een reeks klassiekers op korte tijd. Kort gezegd is dit de belangrijkste periode van het jaar voor Van Aert. "Het is het begin van een belangrijke maand met veel topklassiekers. Ik hoop me overal te kunnen laten zien."

Van Aert gelooft in winstkansen

Wat Sanremo betreft zegt Van Aert nog eens luidop dat hij enkel en alleen aan de start komt om te winnen. Zo zal hem geen gebrek aan winnaarsmentaliteit aangewreven worden. "Ik start niet als topfavoriet, maar wel met het doel om de koers te winnen. Ik geloof absoluut in mijn kansen."