Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

Zaterdag staat Milaan-Sanremo. Volgens Florian Vermeersch zou Tadej Pogacar wel eens een nieuw record op de Cipressa kunnen neerzetten.

Record op de Cipressa

Vorig jaar zette Tadej Pogacar een ongelofelijke tijd neer op de Cipressa. Hij deed er, in de koers 8 minuten en 59 seconden over. Een record van de Sloveen.

Achteraf reageerde Mathieu van der Poel op sociale media van Pogacar met de vraag of hij volgend jaar onder de 8 minuten zou blijven.

“We kunnen nog een beetje sneller, 59 seconden ongeveer”, reageerde de Sloveen met een brede smile. Op Strava is te zien dat hij buiten koers de Cipressa al in 8 minuten en 51 seconden opreed.

Weersomstandigheden

Volgens Florian Vermeersch, ploegmaat van Pogacar, zal het vooral afhangen van hoe de wind precies zit. Maandag werd veel wind voorspeld, dinsdag minder en woensdag was sprake van een zuidoostenwind.

“Regen moet niet, maar als je de koers hard wil maken, is meewind ideaal, want dan hebben de renners in het wiel minder voordeel. Misschien verandert het nog in de goeie richting…”, vertelt Vermeersch aan Het Laatste Nieuws.

De Sloveen lijkt in heel goede doen te zijn en Vermeersch is dan ook overtuigd dat zijn ploegmaat het record op de Cipressa zal doen sneuvelen. “Het zou zomaar kunnen”, waarschuwt hij alles en iedereen.

Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

16:00
Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

14:00
📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

12:30
"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

12:00
Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

07:00
Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

Vermeersch is eerlijk over UAE-tactiek en waarschuwt voor Pogacar

19/03
Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

08:00
Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

"Voorkomen dat carrière in gevaar komt": renner van Soudal Quick-Step incasseert domper

21:30
Mag Kopecky tevreden zijn? Beyen is glashelder en geeft gouden raad voor Milaan-Sanremo

UAE-manager pakt uit met vreemde uitspraak over Mathieu van der Poel

19/03
"Wordt vaak vergeten": Boonen vreest slecht nieuws voor Pogacar en Van der Poel

Profiteerde Segaert van tactische blunder? Analist en Visma-Lease a Bike spreken elkaar tegen

20:00
"Moet hij wat meer doen": trainingsmakker Van Aert ziet verschil met Pogacar en Van der Poel

Profiteert Pogacar van hem in Milaan-Sanremo? "Interesseert Van der Poel niet"

18:30
"Eerlijk gezegd niet het plan": Mads Pedersen zorgt voor stevige verrassing

Enorme verrassing: wereldtopper in vorm onverwacht aan de start van Milaan-Sanremo

17:00
🎥 "Ik speelde het spel:" Segaert heeft revanche beet en onthult hoe hij kompaan tactisch aftroefde

Onderging Pogacar transformatie? Renner ziet duidelijke signalen bij de wereldkampioen

19/03
Philipsen pakt uit met onverwachte uitspraak over Van Aert

Flanders-Baloise heeft slecht én goed nieuws over revelatie Tom Crabbe na valpartij

19/03
Een volgende topper in wording? José De Cauwer lovend voor Belgisch talent

Bakelants kritisch voor Visma-Lease a Bike en stelt zich vragen bij Van Aert

19/03
Ondanks geslaagde rentree: Uijtdebroeks onthult waar hij nog tekort schiet

Meteen een lastige opdracht: Toon Aerts klaar en duidelijk over zijn eerste voorjaar

19/03
Kopvrouw in Milaan-Sanremo? Kopecky onthult rolverdeling met Wiebes

Philipsen spreekt De Lie tegen, maar is ook eerlijk over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

19/03
Welgeteld één optie: Dumoulin zegt wat het enige is waar Van Aert op mag hopen

Alec Segaert baalt als een stekker, maar onthoudt toch één iets positief

19/03
Gilbert verdedigt Van Aert en heeft één boodschap voor kritische media en fans: "Blijf kalm!"

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
