Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

Zaterdag staat Milaan-Sanremo. Volgens Florian Vermeersch zou Tadej Pogacar wel eens een nieuw record op de Cipressa kunnen neerzetten.

Record op de Cipressa

Vorig jaar zette Tadej Pogacar een ongelofelijke tijd neer op de Cipressa. Hij deed er, in de koers 8 minuten en 59 seconden over. Een record van de Sloveen.

Achteraf reageerde Mathieu van der Poel op sociale media van Pogacar met de vraag of hij volgend jaar onder de 8 minuten zou blijven.

“We kunnen nog een beetje sneller, 59 seconden ongeveer”, reageerde de Sloveen met een brede smile. Op Strava is te zien dat hij buiten koers de Cipressa al in 8 minuten en 51 seconden opreed.

Weersomstandigheden

Volgens Florian Vermeersch, ploegmaat van Pogacar, zal het vooral afhangen van hoe de wind precies zit. Maandag werd veel wind voorspeld, dinsdag minder en woensdag was sprake van een zuidoostenwind.

“Regen moet niet, maar als je de koers hard wil maken, is meewind ideaal, want dan hebben de renners in het wiel minder voordeel. Misschien verandert het nog in de goeie richting…”, vertelt Vermeersch aan Het Laatste Nieuws.



Lees ook... "Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo ›

De Sloveen lijkt in heel goede doen te zijn en Vermeersch is dan ook overtuigd dat zijn ploegmaat het record op de Cipressa zal doen sneuvelen. “Het zou zomaar kunnen”, waarschuwt hij alles en iedereen.