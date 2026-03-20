Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer

Mathieu van der Poel heeft de nodige inspanningen geleverd om in topvorm te zijn voor Milaan-Sanremo. In het meest geliefkoosde scenario zet hij zaterdag de kers op de taart.

In La Gazzetta dello Sport geeft Van der Poel uitleg bij zijn benadering van de ritten in de voorbije Tirreno-Adriatico. "Wat we tijdens de etappes deden, was de intervaltraining en de racesimulaties die ik nodig heb om in topvorm te komen." Dan heeft hij het onder andere over zijn versnelling op een klim in de slotetappe van de Tirreno.

Dat leverde hem forse kritiek op van ex-Vueltewinnaar Chris Horner, die vond dat Van der Poel zo de kansen op een ritzege van Philipsen fnuikte. Andere analisten zoals Benji Naesen en Johan Bruyneel namen het dan weer op voor Van der Poel. Zij wezen erop dat Van der Poel zo de inspanning kon simuleren die hij op de Cipressa wil leveren.

Tirreno vaak goede voorbereiding voor Van der Poel

"Ik zocht die extra dosis intensiteit die je alleen vindt bij het koersen en wanneer je je best doet om te winnen", verklaart Van der Poel. "Het is erg moeilijk voor mij om het tijdens training te reproduceren en de Tirreno is altijd nuttig voor mij geweest als laatste voorbereiding. Ik hoop dit jaar ook." De signalen zijn voorlopig alleszins bemoedigend.

Iedereen verwacht zich aan een zelfde scenario als vorig jaar. Dat zou betekenen dat Pogacar zijn ploegmaats van aan de voet van de Cipressa er tegenaan laat beuken. "Wat er in 2025 is gedaan, is niet iets dat elk jaar herhaald kan worden", waarschuwt Van der Poel. "We hadden de perfecte wind op de Cipressa, en ook om bij de Poggio te komen."

Spektakelwaarde in Milaan-Sanremo niet vanzelfsprekend

"Als we wind tegen hadden gehad, was het een ander verhaal geweest", maakt Van der Poel zich sterk. "Hetzelfde geldt voor 2026." Het is dus niet zo vanzelfsprekend om straks een even spectaculaire editie van Milaan-Sanremo te krijgen.  

Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

18:30
19:00
16:00
16:30
17:00
13:30
12:30
15:00
14:00
11:00
13:00
12:00
10:00
07:00
09:00
08:30
08:00
07:30
21:30
20:30
20:00
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03

