"Moet hij wat meer doen": trainingsmakker Van Aert ziet verschil met Pogacar en Van der Poel

Heeft Wout van Aert nog genoeg killersinstinct om koersen af te maken? Trainingsmakker Daan Soete ziet alvast een groot nadeel ten opzichte van Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel.

Vooral na de vierde rit in Tirreno-Adriatico, waarin Wout van Aert in de slotkilometer twee keer reageerde op een uitval, zorgde voor discussie over zijn killersinstinct. Heeft Van Aert het nog voldoende in zich om koersen af te maken?

Moet Van Aert meer durven pokeren?

Trainingsmakker Daan Soete vindt alvast dat Van Aert wat meer mag pokeren. "Wout moet inderdaad soms wat kalmer blijven en niet direct de kastanjes uit het vuur halen voor iemand anders", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Al begrijpt Soete ook dat als je te graag wil winnen, het soms moeilijk is om de juiste keuzes te maken. Dat Van der Poel net wel durft verliezen, heeft volgens Soete ook te maken met het palmares van de Nederlander.

Kunnen Pogacar en Van der Poel meer gokken door hun palmares?

Van der Poel heeft al zoveel gewonnen dat het hem niet meer uitmaakt of hij nog eens Milaan-Sanremo of de Ronde van Vlaanderen wint. En voor wereldkampioen Tadej Pogacar geldt hetzelfde.

"Daardoor kunnen die mannen makkelijker pokeren", stelt Soete. "Bij Wout zit er meer druk op, van buitenaf, maar ook door de druk die hij zichzelf oplegt." Het kan het verschil zijn tussen winst of verlies.