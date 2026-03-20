Deze experts doen opzienbarende voorspelling: "Van der Poel gaat wegrijden bij Pogacar"

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Kan Tadej Pogacar Mathieu van der Poel doen lossen? Dat is zowat de meest gestelde vraag met het oog op Milaan-Sanremo. Wat als het omgekeerde zich nu eens voordoet?

Stellen dat Pogacar, de man die al ettelijke jaren veruit de beste wielrenner ter wereld is, bergop gaat lossen, is wel een heel straffe voorspelling om te doen. Daar is wel enig lef voor nodig en de meeste analisten gaan dan ook niet zover. Twee uitzonderingen durven dat wel of komen toch in de buurt: Karsten Kroon en Johan Bruyneel.

"Volgens mij is Mathieu nog nooit beter geweest in deze periode dan dat hij nu is", laat commentator Kroon bij WielerFlits blijken hoezeer hij gelooft in zijn landgenoot. "UAE gaat het wel proberen, maar alleen wegrijden op de Cipressa gaat niet gebeuren en daarna gaat het op de Poggio eveneens niet lukken om Mathieu eraf te rijden."

Van der Poel zit in een fijne positie

"Sterker nog: ik denk dat Van der Poel juist bij Pogačar gaat wegrijden", gaat Kroon vol overtuiging verder. In de Tirreno heeft Van der Poel ook twee keer gewonnen omdat hij durfde te gokken. "Dat kan hij ook nu weer doen, want hij zal dan zeggen: "Ik heb deze koers al twee keer gewonnen". Een heel fijne positie om in te zitten."

Bij THEMOVE+ laat Bruyneel verstaan dat hij niet denkt dat Pogacar Van der Poel zal kunnen lossen. "Van der Poel heeft al twee keer gewonnen. Eén van die keren loste Van der Poel Pogacar, Ganna en Van Aert op de Poggio, nadat de Sloveen al hardnekkig had aangevallen." Dit gebeurde bij de eerste zege van Van der Poel in 2023.

Van der Poel die Pogacar lost een reëel scenario

"Vorig jaar hing Van der Poel de rekker, maar richting de top viel Van der Poel aan en zat Pogacar op de limiet. Het is perfect mogelijk dat Pogacar maar blijft aanvallen en Van der Poel Pogacar lost op de Poggio." Bruyneel is ervan overtuigd dat dit een realistisch scenario is. "Dat sluit ik niet uit." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Karsten Kroon
Johan Bruyneel
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Van der Poel en Philipsen nemen krachtige stellingen in voor Milaan-Sanremo

20:00
Freire adviseert UAE-baas en is niet blind voor geschiedenis: "Van der Poel heeft het gedaan"

Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer

Wout van Aert heeft grappige kwinkslagen in huis voor Jan Bakelants en Victor Campenaerts

Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"

Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

De Backer lyrisch voor Unibet Rose Rockets (ploeg Tietema) na overwinning Groenewegen op Vlaamse wegen

Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

Onderging Pogacar transformatie? Renner ziet duidelijke signalen bij de wereldkampioen

"Voorkomen dat carrière in gevaar komt": renner van Soudal Quick-Step incasseert domper

Mag Kopecky tevreden zijn? Beyen is glashelder en geeft gouden raad voor Milaan-Sanremo

UAE-manager pakt uit met vreemde uitspraak over Mathieu van der Poel

"Wordt vaak vergeten": Boonen vreest slecht nieuws voor Pogacar en Van der Poel

Profiteerde Segaert van tactische blunder? Analist en Visma-Lease a Bike spreken elkaar tegen

"Moet hij wat meer doen": trainingsmakker Van Aert ziet verschil met Pogacar en Van der Poel

Profiteert Pogacar van hem in Milaan-Sanremo? "Interesseert Van der Poel niet"

"Eerlijk gezegd niet het plan": Mads Pedersen zorgt voor stevige verrassing

Enorme verrassing: wereldtopper in vorm onverwacht aan de start van Milaan-Sanremo

🎥 "Ik speelde het spel:" Segaert heeft revanche beet en onthult hoe hij kompaan tactisch aftroefde

Philipsen pakt uit met onverwachte uitspraak over Van Aert

Zonneveld zet vraagtekens bij uitspraak Van der Poel over Pogacar

Vermeersch is eerlijk over UAE-tactiek en waarschuwt voor Pogacar

Flanders-Baloise heeft slecht én goed nieuws over revelatie Tom Crabbe na valpartij

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jasper Philipsen Remco Evenepoel Lotte Kopecky Florian Vermeersch Johan Bruyneel Tom Dumoulin Victor Campenaerts Toon Aerts Jasper Stuyven Oscar Freire Gomez Cian Uijtdebroeks Dylan Groenewegen Jose De Cauwer Mauro Gianetti Tom Boonen Patrick Lefevere Ine Beyen

Nieuwste reacties

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved