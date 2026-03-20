Deze experts doen opzienbarende voorspelling: "Van der Poel gaat wegrijden bij Pogacar"

Kan Tadej Pogacar Mathieu van der Poel doen lossen? Dat is zowat de meest gestelde vraag met het oog op Milaan-Sanremo. Wat als het omgekeerde zich nu eens voordoet?

Stellen dat Pogacar, de man die al ettelijke jaren veruit de beste wielrenner ter wereld is, bergop gaat lossen, is wel een heel straffe voorspelling om te doen. Daar is wel enig lef voor nodig en de meeste analisten gaan dan ook niet zover. Twee uitzonderingen durven dat wel of komen toch in de buurt: Karsten Kroon en Johan Bruyneel.

"Volgens mij is Mathieu nog nooit beter geweest in deze periode dan dat hij nu is", laat commentator Kroon bij WielerFlits blijken hoezeer hij gelooft in zijn landgenoot. "UAE gaat het wel proberen, maar alleen wegrijden op de Cipressa gaat niet gebeuren en daarna gaat het op de Poggio eveneens niet lukken om Mathieu eraf te rijden."

Van der Poel zit in een fijne positie

"Sterker nog: ik denk dat Van der Poel juist bij Pogačar gaat wegrijden", gaat Kroon vol overtuiging verder. In de Tirreno heeft Van der Poel ook twee keer gewonnen omdat hij durfde te gokken. "Dat kan hij ook nu weer doen, want hij zal dan zeggen: "Ik heb deze koers al twee keer gewonnen". Een heel fijne positie om in te zitten."

Bij THEMOVE+ laat Bruyneel verstaan dat hij niet denkt dat Pogacar Van der Poel zal kunnen lossen. "Van der Poel heeft al twee keer gewonnen. Eén van die keren loste Van der Poel Pogacar, Ganna en Van Aert op de Poggio, nadat de Sloveen al hardnekkig had aangevallen." Dit gebeurde bij de eerste zege van Van der Poel in 2023.

Van der Poel die Pogacar lost een reëel scenario

"Vorig jaar hing Van der Poel de rekker, maar richting de top viel Van der Poel aan en zat Pogacar op de limiet. Het is perfect mogelijk dat Pogacar maar blijft aanvallen en Van der Poel Pogacar lost op de Poggio." Bruyneel is ervan overtuigd dat dit een realistisch scenario is. "Dat sluit ik niet uit."