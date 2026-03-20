Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

Remco Evenepoel en zijn Oumi maken weer iets bijzonder mee: ze zitten volledig vast op de Teide. Het is niet zo simpel om daar weg te geraken.

Evenepoel laat via een filmpje op zijn Instagram Stories het sneeuwachtige uitzicht zien dat hij en Oumi hebben over het landschap ter plekke. Bij een van de volgende afbeeldingen verduidelijkt Evenepoel wat er aan de hand is. "We zitten trouwens vast op de Teide voor de tweede dag op rij", meldt hij vanuit het Spaanse eiland Tenerife.

Remco en Oumi zitten vast vanwege de sneeuw, waardoor het zo goed als onmogelijk is om de Teide te beklimmen of af te dalen. "Niemand kan naar boven of naar beneden. We zouden morgen naar Barcelona moeten vliegen voor de koers, maar ik weet niet zeker of we het gaan halen." Er volgt nog een lachende emoji.

Evenepoel ziet er de humor van in

Evenepoel ziet er dus de humor wel nog altijd van in, maar het is een serieuze situatie waar hij en zijn vrouw zijn in beland. Zijn geplande reis naar Barcelona heeft alles te maken met zijn deelname aan de Ronde van Catalonië. Dat is de volgende koers op zijn programma. In principe staat Evenepoel daar op 23 maart aan de start.

Alleen spelen de weergoden hem zodanig parten dat die deelname misschien wel in het gedrang komt. "Weet iemand hoe we op de luchthaven kunnen geraken?" Wie het antwoord kent, doet er goed aan om Evenepoel te contacteren. In de Ronde van Catalonië heeft Evenepoel immers de kans om zich als ronderenner nog eens te bewijzen.

Voorbereiding op de Ardennenklassiekers

Lees ook... Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen›

Het is tegelijkertijd ook de voorbereiding op de Ardennenklassiekers. Hij zit al in het juiste land om aan de Ronde van Catalonië deel te nemen. Het is alleen de vraag of die laatste noodzakelijke verplaatsing ook zonder grote problemen kan plaatsvinden.