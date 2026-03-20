Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

Jasper Philipsen en Lotte Kopecky wonnen deze week Nokere Koerse. Een enorme opsteker voor de organisatie.

Zege voor Philipsen en Kopecky in Nokere

Het is opvallend dat meer en meer grote namen opduiken in Nokere Koerse. Dat die dan ook nog eens de overwinning pakken maakt het ook voor de organisatoren van de koers bijzonder interessant.

Deze week pakten Jasper Philipsen en Lotte Kopecky de overwinning. “Het was telkens de zege van de bevrijding”, stelt Marc Sergeant in Het Nieuwsblad. Zeker Philipsen had de nodige tegenstanders.

“Om daar te winnen moest hij echt wel goed zijn. Hij heeft een hele dag achteraan gereden, moest in de finale ook nog eens van schoen wisselen, maar op het einde was hij er wel. Jasper is een slimme coureur, weet altijd waar hij moet zitten”, aldus de analist.

Nokere Koerse wint aan belang

Dat de renners ook terugkeren uit Italië om in ons land een kleinere koers te rijden is opvallend. “Dat bewijst dat de wedstrijd aan prestige wint”, gaat Sergeant verder.

En dat vindt hij ook helemaal terecht. “De organisatoren doen enorm hun best om het voor de renners zo veilig mogelijk te maken. Zo win je hun vertrouwen”, besluit hij.